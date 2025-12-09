Uwe Ochsenknecht moderiert True-Crime-Show über Todsünden

Uwe Ochsenknecht (69) übernimmt eine neue Rolle abseits der Schauspielerei: Ab dem 9. Januar 2026 wird das Multitalent mit seiner eigenen True-Crime-Show bei Kabel Eins zu sehen sein. Jeden Freitag um 20:15 Uhr moderiert und erzählt er in "Uwe Ochsenknecht präsentiert: die 7 Todsünden" von wahren deutschen Mordfällen, die den sieben Todsünden zugeordnet werden. Die erste Staffel umfasst laut Quotenmeter fünf Folgen, in denen jeweils drei bis vier Einzelfälle mit Reenactments nachgestellt werden. Um die Hintergründe zu beleuchten, kommen zudem Experten zu Wort, die die Taten kriminologisch und psychologisch einordnen.

Das neue Format wagt sich an ein vielschichtiges Thema. Die Todsünden, wie Habgier, Hochmut oder Zorn, werden hier zu Mordmotiven. Dass diese Emotionen in extremen Fällen zu dramatischen Taten führen können, beleuchtet die Sendung mit einer Kombination aus inszenierten Szenen und Fachanalysen. Kabel Eins geht mit diesem Konzept neue Wege und hebt sich durch die Verbindung von moralischen Fragen und tatsächlichen Kriminalfällen vom klassischen True-Crime-TV ab. Uwe Ochsenknecht bringt nicht nur Prominenz, sondern auch seine markante Stimme und Präsenz in die Produktion ein.

Erst kürzlich hatte der Schauspieler bei einer anderen Produktion für Schlagzeilen gesorgt. In einem Live-Krimi-Dinner in der ARD spielte er einen undurchsichtigen Patriarchen, der zum Zentrum eines spektakulären Mordfalls wurde. Während die Familie und enge Freunde bei einem opulenten Geburtstagsfest über die Zukunft eines millionenschweren Spiele-Imperiums diskutierten, sorgte ein plötzlicher Mord für Wirbel. Die Gäste rätselten live mit, wer hinter der Tat steckt – am Ende entpuppte sich Uwe als Mörder und überraschte damit Publikum und Kollegen.

Imago Uwe Ochsenknecht beim ARD Blue Hour Empfang 2025 im Hotel Telegraphenamt in Berlin

Imago Uwe Ochsenknecht bei der Premiere von "Smeilingen – Ein Dorf wie Du und Ich" im Cinenova in Köln

Imago Uwe Ochsenknecht bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises 2024 in den MMC Studios in Köln