Neue Doku von Thilo Mischke fällt beim Publikum durch

Thilo Mischke (44) konnte mit seiner neuen Dokumentation "Spurlos verschwunden – Der Deutsche aus dem Folterknast", die am Montagabend auf ProSieben ausgestrahlt wurde, nur enttäuschende Einschaltquoten erzielen. Lediglich 190.000 Zuschauer in der Altersgruppe von 14 bis 49 Jahren schalteten um 20:15 Uhr ein. Der Marktanteil in dieser Zielgruppe betrug magere 4,4 Prozent. Laut DWDL zog die Ausstrahlung der Doku insgesamt gerade einmal 310.000 Zuschauer an.

Auch die Wiederholung einer Doku des Journalisten über radikale Christen im Nachtprogramm erzielte nur 3,0 Prozent in der Zielgruppe, die später erneut gezeigte Primetime-Doku rutschte auf 1,8 Prozent ab. Besser lief es laut DWDL für die Konkurrenz: Sat.1 blieb mit "Caveman" um 20:15 Uhr zwar blass (550.000 gesamt, 5,6 Prozent in der Zielgruppe), Kabel Eins sackte mit "Terminator 2" jedoch 760.000 Zuschauer ein. Fraglich ist, ob die geringen Zuschauerzahlen für Thilo auf die aktuelle Debatte um seine Person zurückgehen. Im vergangenen Jahr hatte die ARD die geplante Verpflichtung des Moderators für "ttt – titel, thesen, temperamente" nach Protesten gestoppt, auch wegen Passagen aus seinem 2010 erschienenen Buch "In 80 Frauen um die Welt".

Nach der abgelehnten Zusammenarbeit mit der ARD geriet der Moderator in eine schwere psychische Krise, die nicht nur ihn, sondern auch sein persönliches Umfeld stark belastete. Im Podcast "Hotel Matze" sprach der mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnete Journalist kürzlich über Panikattacken, Schlafstörungen und Phasen völliger Erschöpfung. Besonders betroffen von dem Vorfall sei auch seine Familie gewesen, wie er erzählte. "Meine Mutter ist kaputt. Immer noch. Die ist nicht repariert. Keine Mutter kann ertragen, wenn ihr geliebtes Kind so leidet", so Thilo.

Imago Journalist Thilo Mischke im Oktober 2024

Instagram / thilomischke Thilo Mischke im Oktober 2023

Instagram / thilomischke Thilo Mischke, TV-Moderator

