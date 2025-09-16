Quoten-Fiasko: Amira Aly und Christians Show vor dem Aus?

Das Jahr 2025 entwickelt sich für Amira Aly (32) und ihren Partner Christian Düren (35) alles andere als erfreulich, zumindest wenn es um die Quoten ihrer neuen ProSieben-Show "Wer ist Deutschlands dümmster Promi?" geht. Seit drei Wochen läuft das Format nun zur Primetime, doch die jüngste Folge zog erschreckend wenige Zuschauer vor die Bildschirme, wie DWDL berichtet. Besonders in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnte das Programm nicht überzeugen.

Bereits die vorherigen Ausgaben der ProSieben-Show hatten mit schwachen Zahlen zu kämpfen, doch anstatt sich von diesem Rückschlag zu erholen, fielen die Werte weiter ab. Marktanalysen zufolge war das Interesse an der letzten Sendung so gering wie nie zuvor, was die Zukunft des Formats in Frage stellt. Der Sender selbst hat zu den neuen Entwicklungen bislang keine Stellung genommen, während Branchenkenner spekulieren, dass frische Impulse dringend nötig sind, um das Konzept wiederzubeleben.

Dass ProSieben bei schlechten Quoten hart durchgreift, zeigte sich erst vor wenigen Wochen, als der Sender die amerikanische Krankenhausserie "Grey’s Anatomy" aus der Primetime verbannte. Wie DWDL bekanntgab, liefen die neuen Folgen der 21. Staffel nach enttäuschenden Werten plötzlich nur noch ab etwa 22:00 Uhr – und das trotz großer Fangemeinde. Besonders die jüngere Zielgruppe hatte kaum noch eingeschaltet, was den Marktanteil zeitweise auf unter zwei Prozent sinken ließ.

ProSieben, Joyn Amira Aly und Christian Düren als Moderatoren bei "Deutschlands dümmster Promi"

Imago Amira Aly, 2024

Imago Amira Aly und Christian Düren, Juli 2025

