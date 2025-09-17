"Die Abrechnung": ProSieben kündigt neue Reality-Show an

ProSieben sorgt ab dem 6. November für Spannung und Drama – um 20:15 Uhr startet die neue Reality-Show "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown". Acht Promi-Duos werden mit einer besonderen Herausforderung konfrontiert: Sie sollen mit ihrem Erzfeind ein Team bilden und verschiedene Aufgaben meistern. Die Teilnehmer wissen vorab nicht, auf wen sie treffen, da das Format bewusst auf Überraschungen setzt. All das findet in einem abgelegenen Haus statt, wo die Streithähne Seite an Seite leben müssen. Als Anreiz winkt ein Preisgeld von bis zu 50.000 Euro.

Hinter dem Konzept steckt die Idee, alte Konflikte sichtbar zu machen und möglicherweise zu lösen – oder sie eskalieren zu lassen. Lizi Sofeso, Unterhaltungschefin von Joyn und ProSieben, beschreibt das Format in einer Pressemitteilung als einen Ort, an dem "Versöhnung und Verrat" nah beieinanderliegen. "In keinem anderen Format liegen Versöhnung und Verrat so nah beieinander. Offene Rechnungen werden beglichen, alte Fehden neu ausgelebt und – so viel sei verraten – die Fetzen werden fliegen", verrät sie. Katrin Stefanović, Managing Director der Produktionsfirma, verspricht eine Mischung aus Emotionen und spielerischer Herausforderung, die so noch nicht im deutschen Fernsehen zu sehen war.

Das Konzept, ungelöste Fehden von Prominenten vor den Kameras auszutragen, hat schon in vergangenen Formaten gut funktioniert und sorgt regelmäßig für hohe Einschaltquoten. Zuschauer werden nicht nur die Eskapaden verfolgen können, sondern auch menschliche Momente erleben, wenn aus Rivalen möglicherweise Verbündete werden. Kultstar-Paarungen und explosive Auseinandersetzungen sind vorprogrammiert, während alte Geschichten neu aufgerollt werden. Die Show verspricht echte Emotionen und eine gute Portion Chaos – für Fans von Reality-TV ein Muss!

Anzeige Anzeige

ProSieben "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown"

Anzeige Anzeige

Collage: RTL,RTL,RTL,RTL Collage: Reality-TV-Teilnehmer, 2024

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram / samirayasminleila, Hauter, Katrin / ActionPress Collage: Samira Yavuz und Eva Benetatou

Anzeige