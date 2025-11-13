So hat Chryssanthi Kavazi nach der Geburt 28 Kilo verloren

Nach ihrer Babypause ist Chryssanthi Kavazi (36) in der Rolle der Laura Bachmann in die RTL-Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten zurückgekehrt. Ab Folge 8403, die ab sofort auf RTL+ und ab dem 19. November bei RTL zu sehen ist, steht die Schauspielerin wieder vor der Kamera. Die Rückkehr gestaltete sich jedoch nicht ganz einfach, wie sie gegenüber Bild verriet: Nach der Geburt ihrer Tochter im April 2024 kämpfte sie lange gegen die Babykilos an. Insgesamt nahm die 36-Jährige während der zweiten Schwangerschaft 28 Kilogramm zu, tat sich jedoch deutlich schwerer als nach der Geburt ihres ersten Kindes, die überschüssigen Pfunde wieder loszuwerden.

Chryssanthi gab in dem Interview Einblicke in ihre Herausforderungen: "Mein Körper hat sich an die Babykilos geklammert." Erst nach dem Abstillen, das elf Monate nach der Geburt erfolgte, habe sie Fortschritte bemerkt. Unterstützt habe dabei eine konsequente Kombination aus gesunder Ernährung und regelmäßigem Sport. "Ich gehe dreimal pro Woche auf mein Heimtrainer-Rad und mache zweimal die Woche Yoga", erklärte die Mutter zweier Kinder. Hinzu kam die tägliche Bewegung am GZSZ-Set, die dabei half, die überschüssigen Pfunde endgültig zum Schmelzen zu bringen.

Und dort wartete auch direkt einiges an Arbeit auf die Schauspielerin. In ihrer ersten Woche nach der Rückkehr musste Chryssanthi gleich 24 Szenen für die beliebte Soap abdrehen – ein echtes Mammutprogramm. "Das bedeutet jede Menge Stoff für Drama rund um Laura", verriet sie im Gespräch mit RTL. Trotz des vollen Terminplans zeigte sie sich optimistisch und freute sich darüber, dass sie nach der Babypause wieder in ihre alten Kostüme passte: "Ich hatte schon letzte Woche meine Kostümprobe und passe nach der Schwangerschaft und der Mama-Pause wieder in meine Sachen rein", berichtete sie damals stolz.

RTL / Anna Riedel Chryssanthi Kavazi, GZSZ-Darstellerin

Instagram / tombeckphotos Chryssanthi Kavazi und Tom Beck mit ihrem Nachwuchs

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi im September 2023