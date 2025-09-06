Babypause vorbei: Chryssanthi Kavazi feiert GZSZ-Comeback

Chryssanthi Kavazi (36) ist zurück: Nach einer längeren Babypause feiert die Schauspielerin ihr Comeback in der Daily GZSZ. In der ersten Septemberwoche hat Chryssanthi ihre Rückkehr an das Set in Potsdam-Babelsberg vollzogen und steht nun wieder als Laura vor der Kamera. "Es ist ein schönes Gefühl, zurückzukommen", betont sie im Interview mit RTL. Sich morgens von ihren Sprösslingen zu verabschieden, falle der frisch gebackenen Zweifachmama zwar schwer – jedoch könne sie sich blind auf die Unterstützung ihrer Familie und von Ehemann Tom Beck (47) verlassen.

Der Wiedereinstieg ins Schauspielgeschäft verläuft jedoch alles andere als sanft: Chryssanthi erwartet ein volles Programm, denn gleich in ihrer ersten Woche musste sie ganze 24 Szenen für die beliebte Soap filmen. "Das bedeutet jede Menge Stoff für Drama rund um Laura", verrät die ehemalige Let's Dance-Kandidatin. Das Lernpensum für die Texte ist hoch, aber Chryssanthi geht optimistisch an die Herausforderung heran. Über eins muss sie sich jedoch keine Sorgen machen: Nach der zweiten Schwangerschaft ist sie wieder ganz die Alte. "Ich hatte schon letzte Woche meine Kostümprobe und passe nach der Schwangerschaft und der Mama-Pause wieder in meine Sachen rein", berichtet sie.

Chryssanthis Leben nimmt nun nicht nur im Privaten wieder Fahrt auf – auch auf der Mattscheibe wird es krachen, wie sie andeutet. Für die neuen Folgen stand die 36-Jährige zusammen mit ihrem Kollegen Felix von Jascheroff (43) alias John vor der Kamera. "Das erste Aufeinandertreffen wird für beide sehr schmerzhaft", kündigt Chryssanthi an und lässt es sich nicht nehmen, einen kleinen Teaser auszupacken: "Gibt es für John und sie noch eine Chance? Kleiner Spoiler: Es wird etwas passieren, weswegen sie alle ihre Pläne wieder über den Haufen werfen muss… Einschalten!"

RTL / Anna Riedel Die GZSZ-Stars Josefin Bressel, Chryssanthi Kavazi und Felix von Jascheroff

