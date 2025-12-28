16.000 Euro futsch: WWM-Kandidatin verzockt sich bei Jauch

Beim großen Weihnachtsspecial von Wer wird Millionär? erlebte Christina Bauer aus Waldeck am Edersee einen Abend voller Höhen und Tiefen. Im festlich dekorierten RTL-Studio schafft es die Dauerkandidatin beim vierten Anlauf endlich auf den Ratestuhl, wo sie sich mit frechen Arzt- und Apotheken-Witzen über den Moderator amüsierte. Neben ihr sorgte ein mitgebrachter Stoff-Elch, der "Jingle Bells Rock" trällert, für extra Weihnachtsstimmung, wie teleschau berichtet. Doch aus dem heiteren Plausch wurde Ernst, als Christina bei der 16.000-Euro-Frage alle drei Joker zückte und am Ende doch falsch lag.

Zuvor hatte Christina den Showmaster selbstbewusst geneckt: Er habe bald einen runden Geburtstag und müsse sich ja vielleicht bald aus dem Quizgeschäft verabschieden, meinte sie mit Blick auf seine TV-Karriere. Die Zuschauer lachten, als sie Günther Jauch (69) an seine Apotheken-Werbespots erinnerte: "Sie sind doch ständig beim Arzt. Sie lösen doch ständig Rezepte ein in der Apotheke", sagte sie. Der Moderator antwortete schmunzelnd: "Ich weiß nicht, wie taktisch klug das jetzt war, gleich am Anfang."

Bei der entscheidenden Frage "Was lässt sich dem Wörterbuch entnehmen?" blieben nach dem 50:50-Joker nur noch "die Kakerlake = der Kakerlak" und "die Giraffe = der Giraff" übrig. Der Telefonjoker, ihr früherer Hausarzt, war "zu 75 Prozent" für die Giraffe, Live-Joker Alexander schloss sich an, machte aber klar, dass er sich nicht sicher sei. Christina verließ sich trotzdem auf das Doppel-Votum – und musste mit 500 Euro nach Hause gehen, denn korrekt wäre "der Kakerlak" gewesen. Trotz ihrer Niederlage blieb sie jedoch erstaunlich gefasst.

RTL / Stefan Gregorowius Christina Bauer und Günther Jauch beim Weihnachts-Special von "Wer wird Millionär?"

RTL / Stefan Gregorowius Christina Bauer, "Wer wird Millionär?"-Kandidatin

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch im Studio bei "Wer wird Millionär?"