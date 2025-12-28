30. Geburtstag: Diese Stars feierten mit Timothée Chalamet

Timothée Chalamet (30) hat am Samstagabend in Los Angeles seinen 30. Geburtstag gefeiert – und das nicht irgendwo, sondern laut Just Jared in einer edlen Privatvilla, zu der nur ausgewählte Gäste Zutritt hatten. Der "Marty Supreme"-Star lud zu einem exklusiven Abend unter Freunden, bei dem die Paparazzi nur einen kurzen Blick auf die Ankommenden erhaschen konnten. Die Kameras klickten, als Limousinen vorfuhren, Sicherheitskräfte den Weg freihielten und der Eingangsbereich zum Hotspot der Nacht wurde. Wer genau auf der Gästeliste stand, hielten Gastgeber und Umfeld zwar weitgehend geheim, doch die Bilder verrieten: Einige sehr bekannte Gesichter wollten sich diesen Abend nicht entgehen lassen.

So wurde Sportmanager Rich Paul (44) im Auto bei der Ankunft abgelichtet. Tyler, the Creator (34), ein enger Freund von Timothée und Co-Star aus "Marty Supreme", tauchte entspannt vor dem Eingang auf; Komiker Nathan Fielder stand kurz darauf neben ihm. Durch eine getönte Scheibe ließ sich Leonardo DiCaprio (51) erkennen, an seiner Seite Model Vittoria Ceretti (27). Auch Schauspielerin Laura Harrier wurde beim Eintreffen fotografiert, sie erschien gemeinsam mit ihrem Partner, dem Kunsthändler Helly Nahmad. Spannend für Fans: Jüngst gab es Hinweise, dass Timothée die Weihnachtstage mit Freundin Kylie Jenner (28) und ihrer Familie verbracht haben könnte – seine Mutter hatte sich dazu ebenfalls geäußert. Ob Kylie bei der Party dabei war, blieb bis in die Nacht allerdings offen.

Timothée, der in den letzten Jahren zwischen Filmsets, Festivals und roten Teppichen pendelte, pflegt seit Beginn seiner Karriere einen engen Kreis aus alten Freunden und neuen Wegbegleitern. Mit Tyler verbindet ihn nicht nur die Zusammenarbeit, sondern auch ein Sinn für Humor abseits des Rampenlichts. Leonardo lernte der Schauspieler während "Don’t Look Up" näher kennen, seither kreuzen sich ihre Wege immer wieder bei Branchenterminen. Laura und Timothée liehen 2022 dem animierten "Entergalactic" ihre Stimmen – die gemeinsame Arbeit mündete in freundschaftlichen Treffen jenseits der Studios. Im Privaten hält der Star vieles bewusst leise, setzt dafür auf Momente im kleinen Kreis. Genau so wirkte auch dieser Abend: persönlich, geschützt und mit einem Mix aus Vertrauten, Weggefährten und wenigen Auserwählten.

Anzeige Anzeige

Instagram / tchalamet Timothée Chalamet, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Tyler, The Creator bei den Grammy Awards, 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio, April 2025