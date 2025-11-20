Chryssanthi Kavazi und Tom Beck: Das Geheimnis ihrer Liebe

Chryssanthi Kavazi (36), bekannt aus der Serie GZSZ, und ihr Ehemann Tom Beck (47) haben ihre erste gemeinsame TV-Produktion abgeschlossen. In der Romantic-Comedy "The other gAIrl", die am 23. November auf ZDFneo startet, verkörpern die beiden ein Ehepaar, dessen Beziehung durch eine weibliche Künstliche Intelligenz auf die Probe gestellt wird. Für die Dreharbeiten, die im Juli stattfanden, standen die beiden Schauspieler fast zwei Wochen lang zusammen vor der Kamera. Chryssanthi betonte im Gespräch mit der Bild, dass diese Zeit auch eine besondere Zweisamkeit bedeutete: "Der Dreh war unsere Date-Zeit", schwärmte sie.

Privat meistern Chryssanthi und Tom die Herausforderungen von Elternschaft, Job und Hausbau, wobei sie bewusst daran arbeiten, sich nicht im Alltag aus den Augen zu verlieren. Das Paar, das seit über einem Jahrzehnt zusammen ist, setzt auf Kommunikation als Schlüssel ihrer Beziehung. Ein spielerischer Ansatz, den sie aus den sozialen Medien übernommen haben, unterstützt sie dabei besonders: "Das Spiel heißt 'We listen and we don’t judge'", erklärte Chryssanthi. Dabei geht es darum, eigene Gefühle und Beobachtungen auszusprechen, bevor der andere um Erlaubnis bittet, darauf einzugehen. Laut Chryssanthi sei es wichtig, einander zuzuhören, ohne sofort zu urteilen.

Ihre Beziehung begann zunächst heimlich, wie Chryssanthi verriet. Heute sind die beiden nicht nur öffentlich ein Paar, sondern auch Eltern ihrer zwei Kinder. Chryssanthi betonte, dass viele Beziehungen an fehlender Kommunikation scheitern und dass ein gesundes Gesprächsklima für ihr gemeinsames Glück maßgeblich ist. Neben der Schauspielerei ist die gemeinsame Arbeit an ihrer Partnerschaft ein weiteres Herzensprojekt der beiden. Mit Humor, Auszeiten und offenem Austausch gelingt es ihnen, sowohl beruflich als auch privat als Team zu funktionieren.

Getty Images Tom Beck und Chryssanthi Kavazi im November 2022

Instagram / tombeckphotos Chryssanthi Kavazi und Tom Beck mit ihrem Nachwuchs

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi und Tom Beck