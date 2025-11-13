Thriller "As You Stood By" erobert Netflix-Serien-Charts

Bei Netflix verschiebt sich die Macht im Serien-Ranking: Während The Witcher seit Ende Oktober unangefochten auf Platz 1 thront und Liam Hemsworth (35) sein viel beachtetes Debüt als Geralt von Riva feiert, drängt von hinten ein Newcomer nach vorn. Die südkoreanische Thriller-Miniserie "As You Stood By" ist am 7. November gestartet und hat sich bis heute, 12. November 2025, auf Platz 3 der Netflix-Serien-Charts vorgearbeitet. Im Zentrum stehen zwei Frauen, die gemeinsam einen Ausweg aus Gewalt suchen – und bereit sind, dafür die äußerste Grenze zu überschreiten. Genau diese Mischung aus Nervenkitzel und emotionaler Wucht lässt die Show jetzt an den Chart-Platzhirschen rütteln.

In "As You Stood By" spielt Jeon So-nee eine Verkäuferin in einem Luxuskaufhaus, deren Leben von den Schatten einer Kindheit mit häuslicher Gewalt gezeichnet ist. Ihre alte Freundin, verkörpert von Lee Yoo-mi, war einst eine aufstrebende Kinderbuchautorin. Jetzt steckt sie in einer Ehe mit dem brutalen Jin-pyo, gespielt von Jang Seung-jo, aus der sie sich allein nicht befreien kann. Gemeinsam fassen die beiden einen tödlichen Plan: Der Ehemann soll sterben. Doch just als sie handeln wollen, mischt sich ein Dritter ein und bringt alles ins Wanken. Die Miniserie umfasst acht Folgen und basiert auf Hideo Okudas Roman "Naomi and Kanako".

In den Netflix-Charts hat sich das K-Drama bereits an Formaten wie "Marines" und Squid Game: The Challenge vorbeigeschoben. Hinter "The Witcher" liegt nur noch "Die Legende" vor dem Newcomer, während Dauerbrenner wie Stranger Things weiter in den Top 10 vertreten sind. Hauptdarstellerin Lee Yoo-mi ist für Squid Game mit einem Emmy ausgezeichnet worden und vielen Zuschauern durch ihre Rolle der Ji-yeong, Spielerin 240, längst vertraut. Co-Star Jeon So-nee hatte zuvor mit nuancierten Rollen in ernsten Stoffen Aufmerksamkeit erregt.

Cr. Yu Ara / Netflix Jeon So-nee, Lee Yoo-mi in "As You Stood By"

Cr. Yu Ara/Netflix Lee Yoo-mi in "As You Stood By"

Cr. Yu Ara/Netflix Jeon So-nee in "As You Stood By"

