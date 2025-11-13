Zu gefährlich? Expertin warnt vor North Wests (12) Piercings

North West (12) hat mit ihrem neuesten Style-Statement für Aufsehen gesorgt – und für reichlich Diskussionen. Die älteste Tochter von Kim Kardashian (45) und Kanye West (48) präsentierte auf Instagram ihre neuesten Finger-Piercings: zwei sogenannte Dermals, die ohne klassische Stecker direkt unter die Haut implantiert werden. Schnappschüsse, die The Sun vorliegen, zeigen zwei funkelnde silberne Edelsteine sowie einen blauen Stein, die in der Haut ihrer Finger verankert sind. Diese Art von Piercing ist nicht nur äußerst unkonventionell, sondern bringt auch potenziell ernsthafte medizinische Risiken mit sich, vor allem für so junge Trägerinnen.

Dermal-Piercings werden mit einer chirurgisch eingepflanzten Ankerbasis befestigt und zählen zu den kompliziertesten Körpermodifikationen und erfordern strenge Nachsorgemaßnahmen. Experten wie Trist’n Peterson, professionelle Piercerin und Mitinhaberin von Brightside Body Art, warnen insbesondere bei Minderjährigen vor solchen Eingriffen. Aufgrund der hohen Bewegung der Finger und der dadurch erhöhten Gefahr von Infektionen, Abstoßungen und Narbenbildung lehnen viele Studios diese Art von Piercing sogar bei Erwachsenen ab. Wo Norths Piercing durchgeführt wurde, ist bisher unklar – eine Nachfrage bei Kim Kardashians Team durch Daily Mail ist derzeit unbeantwortet. Kritische Stimmen vermuten jedoch, dass der Eingriff aufgrund minderjähriger Einschränkungen möglicherweise außerhalb der USA stattfand.

Bereits vor zwei Monaten sorgte Norths Vorliebe für außergewöhnlichen Schmuck für reichlich Aufregung. Damals teilte sie erstmals stolz ihr Dermal-Piercing am rechten Mittelfinger im Netz – ein Look, der nach Einschätzung vieler Piercing-Studios nicht ungefährlich ist. Durch die hohe Verletzungsgefahr an dieser Stelle schlugen Fachleute Alarm. "Mit zwölf durfte ich mir nicht mal Ohrlöcher stechen lassen. Das ist irre", schrieb ein Nutzer auf X. Kritikerinnen und Kritiker warfen Kim damals vor, ihrer Tochter zu viele Freiheiten zu lassen und damit gesundheitliche Risiken billigend in Kauf zu nehmen.

kimandnorth North West im Oktober 2025

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West im August 2024

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Tochter North im Restaurant "Nobu" in L.A.