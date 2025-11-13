Gesichts-OP: Das hat Emma Fernlund alles machen lassen

Emma Fernlund (24) meldet sich mit einem Update zu ihrer jüngsten Beauty-OP bei ihren Fans. In ihrer Instagram-Story erklärt die Der Promihof-Kandidatin, um welche Partien sich der Schönheits-Doc gekümmert hat. "Ich hab Fox Eyes, Nase und Doppelkinn machen lassen", verrät die Influencerin, während sie sich das Handy vor ihr Gesicht hält. Die frisch operierte Visage wolle sie momentan noch nicht zeigen, da sie noch angeschwollen und verbunden ist. Der Ex-Freundin von Umut Tekin (28) gehe es den Umständen entsprechend gut, doch die Heilung werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Das Thema Schönheitseingriffe ist nicht unumstritten. Emma ist sich dessen bewusst und informiert ihre Follower ganz deutlich: "Ich brauche dazu keine 'Warum hast du das gemacht?'-Kommentare. Bitte keine Diskussionen, Bewertungen oder Meinungen dazu. Ich teile mein Update, nicht um Erlaubnis zu fragen, sondern um transparent zu sein." Mit kritischen Kommentaren wolle sie nicht konfrontiert werden. "Mein Körper, meine Entscheidung, mein Leben. Danke für die Liebe – der Rest darf gern weiter swipen", macht die Blondine deutlich.

Die 24-Jährige ist dafür bekannt, nicht vor Veränderungen zurückzuschrecken. Erst in diesem Jahr wanderte sie auf die Urlaubsinsel Ibiza aus. Diese Einstellung versucht sie auch ihren Followern beizubringen. "Du bist nicht verpflichtet, in dem Leben zu bleiben, das dich klein hält. Nicht in dieser Stadt. Nicht in diesem Job. Nicht in dieser Version von dir", erklärte sie kürzlich in einem Social-Media-Video und betonte: "Du darfst jeden Tag neu entscheiden, wer du sein willst."

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Influencerin

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, November 2025

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Oktober 2025