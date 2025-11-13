Nach Aufruhr: Temptation-Folge hat jetzt Triggerwarnung

Die sechste Folge der aktuellen Staffel von Temptation Island V.I.P. sorgte im Netz für eine Welle der Entrüstung. Aleksandar Petrovic (34) erzählte darin unter anderem, wie er seine Partnerin Vanessa Nwattu (25) zu sexuellen Handlungen überredet hatte. Nach den vielen Negativreaktionen nahm RTL nun eine Änderung an der Folge auf seinem Streamingdienst vor. Am Anfang der Episode erscheint jetzt eine Triggerwarnung, die lautet: "Diese Folge enthält Darstellungen von emotionalem Druck und toxischen Verhaltensmustern gegenüber Frauen. Diese Szenen können belastend wirken. Bitte schaut den Inhalt nur, wenn ihr euch emotional stabil genug fühlt."

In der besagten Folge kam es zu mehreren Situationen, in denen Aleks die Grenzen überschritt. Auf einer Bootstour spuckte er den Verführerinnen Sekt ins Gesicht. Auch Marwin Klute fiel mit verabscheuungswürdigem Verhalten auf. Der Freund von Melissa Heitmann (29) hielt die Flasche vor seinen Intimbereich und wies die Frauen an, sich hinzuknien, was sie verneinten. Doch für das größte Entsetzen sorgte eine Szene, in der Aleks von seinem Heiratsantrag an Vanessa berichtete. Darin beschwerte sich der TV-Star darüber, dass seine Partnerin an diesem Abend keinen Sex mit ihm haben wollte. Er habe ihr daraufhin ein schlechtes Gewissen gemacht, sodass sie sich doch noch umstimmen ließ – von enthusiastischem Konsens kann hier also nicht die Rede sein.

Wie viel der gelegentliche Fame Fighting-Teilnehmer von dem aktuellen Shitstorm mitbekommt, ist nicht ganz klar. Er soll Gerüchten zufolge momentan ein Format mit Vanessa drehen und deshalb von der Social-Media-Welt abgeschnitten sein. In einem Statement auf seinem Account hieß es lediglich: "Selbstverständlich ist es niemals zu sexuellen Übergriffen gekommen. Ich hoffe auch schwer, dass derartige Lügen und Beleidigungen nicht weiter verbreitet werden. Die Situation muss nicht durch sowas unnötig weiter hochgepumpt werden."

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

RTL "Tempation Island V.I.P"-Kandidaten Wladi, Aleks, Marwin und Laurenz 2025.

IMAGO / STAR-MEDIA Aleks Petrovic, Oktober 2025

