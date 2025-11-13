Liebeschaos: Das lief nach "Love Island VIP" bei Umut & Jeje

Bei Love Island VIP funkte es zwischen Umut Tekin (28) und Jeje Lopes. Während der Ausstrahlung mussten die beiden geheimhalten, wie es mit ihnen weiterging – doch jetzt packt Umut in seiner Instagram-Story aus. In einem ausführlichen Statement erzählt der Realitystar, dass er zwei Tage nach dem Finale direkt nach Köln zu Jeje gefahren sei. Anfangs sei alles romantisch gewesen, doch dann wurde es kompliziert: Jeje offenbarte ihm, dass noch ein anderer Mann in ihrem Leben sei – ihr Ex. "Kurz vor Love Island VIP, ein bis zwei Wochen vorher, hatte sie noch etwas mit ihrem Ex. Vor allem hat sie sich ihren Ex dorthin gewünscht. Während der Dreharbeiten hat mir Jeje nicht die Vibes gegeben, dass es jemanden draußen gibt", erklärt Umut.

Die Situation wurde jedoch noch komplizierter: Der 28-Jährige traf wenig später beim World Club Dome auf seine Ex-Freundin Emma Fernlund (24). Die beiden feierten zunächst mit zwei Freunden, bevor sie gemeinsam in ein Hotel abhauten, um nicht gesehen zu werden. Doch zuvor geschah noch etwas: "Davor hatten Emma und ich uns geküsst, und der Kuss kam von meiner Seite. Emma saß auf meinem Schoß, weil ich mich zuvor hingesetzt hatte, ich war besoffen gewesen, aber habe Emma gepackt und geküsst", offenbart Umut. Seiner Aussage nach informierte er Jeje sofort über den Vorfall – genauso wie sie ihm berichtete, erneut ihrem Ex begegnet zu sein. Beide kämpften daraufhin mit widersprüchlichen Gefühlen für mehrere Personen, versuchten aber dennoch, ihre Verbindung weiter zu pflegen.

"Jeje und ich haben angefangen, uns wirklich sehr gut zu verstehen, weil wir für zwei Menschen gefühlt haben – nur sie und ich konnten über alles sprechen. Wir haben uns einfach unnormal wohl beieinander gefühlt. Bis etwas Krasses passiert ist", erzählt der einstige Temptation Island V.I.P.-Teilnehmer. Der Ex der Sängerin sei in einem Laden aufgetaucht, in dem Umut Jeje gerade besuchte – und die Situation zwischen den beiden Männern eskalierte. "Krank, wirklich krank, was dieser Typ, dieser Ex von ihr gemacht hat. Und ich habe versucht, Jeje während ihrer Arbeit zu beruhigen", berichtet er, bevor er verrät, dass es sich bei Jejes Ex um eine bekannte Person handelt: Martini Lombaya alias Teezy. "Jeje und ich wären heute ein Paar, wenn es dich nicht geben würde, Teezy", schließt er vorerst ab.

RTLZWEI, RTLZWEI Collage: Umut Tekin und Jeje Lopes

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund und Umut Tekin, Realitystars

RTLZWEI Jeje Lopes und Umut Tekin bei "Love Island VIP" 2025

