Nach "Love Island VIP": Jona Steinig ist glücklich vergeben

Jonathan Steinig (30) suchte kürzlich bei Love Island VIP nach der großen Liebe. Während der Dreharbeiten funkte es zwischen ihm und Tatum Koch (27) – doch wie er nun in seiner Instagram-Story verrät, wurde aus den beiden kein Paar. Statt Trennungstrubel gibt es aber eine süße Überraschung: "Bei mir und Tatum hat es nicht geklappt, und nein, wir sind kein Paar. Zwischen uns ist natürlich alles top", schreibt der Realitystar und fügt hinzu: "Trotzdem bin ich auch nicht mehr auf der Suche!"

Jona verrät also, dass er inzwischen wieder vergeben ist – doch wer die Glückliche ist, behält er noch für sich. "Ich halte es erstmal privat", betont das TV-Gesicht. Gleichzeitig wird in seinen Worten deutlich, wie ernst es ihm ist: "Ich habe außerhalb von meiner Familie noch nie so geliebt, auch wenn alles etwas kompliziert ist." Damit zeichnet der Germany Shore-Star das Bild einer stillen, aber tiefen Beziehung, die er fernab des Rampenlichts schützen und in Ruhe wachsen lassen möchte.

In der "Love Island VIP"-Villa sah zunächst alles danach aus, als könnte es zwischen Jona und Tatum funktionieren. Zwar entschied sich die Influencerin anfangs gegen ihn und wählte stattdessen Filip Pavlovic (31), doch wenig später konnte sie Jona zurückholen. "Perfekt, ich hätte es mir auf jeden Fall nicht besser vorstellen können", schwärmte sie damals über das Wiedersehen mit dem Content Creator. Die Neubesetzungen sorgten zwar kurzzeitig für frischen Wind in der Villa – doch hinter den Kulissen begann es schon bald zu brodeln.

RTLZWEI "Love Island"-Kandidat Jonathan Steinig

Imago Tatum Koch, 2025

Instagram / jonasteinig Jona Steinig im April 2024

