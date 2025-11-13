Fünf Jahre nach Kauf: Kylie Jenner zieht in Villa mit Bunker

Kylie Jenner (28) hat im Podcast "WonderLand" bekanntgegeben, dass sie zusammen mit ihren beiden Kindern Stormi und Aire bald in ihre neue Villa in Hidden Hills, Kalifornien, zieht. Das luxuriöse Anwesen auf einem rund vier Hektar großen Grundstück hat die erfolgreiche Unternehmerin 2020 für fast 13 Millionen Euro von Miley Cyrus (32) erworben. Der Neubau, der mit einem unterirdischen Bunker, einer 12-Auto-Garage und einer beeindruckenden Sicherheitsinfrastruktur ausgestattet ist, dient vor allem dem Wunsch nach Privatsphäre. Im Podcast ihrer Schwester Khloé kündigte die Reality-TV-Ikone den baldigen Einzug an und beschrieb diesen als "einen Neuanfang".

Das beeindruckende Grundstück umfasst unter anderem eine 18.000 Quadratmeter große Hauptvilla mit 15 Schlafzimmern sowie eine kleinere Gästewohnung. Für zusätzliche Exklusivität sorgen ein riesiger Außenpool, ein Sportplatz und Olivenbäume im Wert von fast einer halben Million Euro, die das Gelände umgeben und vor neugierigen Blicken schützen. Kylies neues Zuhause liegt in unmittelbarer Nähe zu anderen Familienmitgliedern wie ihrer Mutter Kris Jenner (70) und Schwester Khloé Kardashian (41), die ebenfalls prächtige Anwesen in Hidden Hills besitzen. Die Nähe zur Familie ist der 28-Jährigen wichtig, nicht zuletzt, weil sie ihre Kinder in einem geschützten Umfeld aufwachsen lassen möchte.

Die erfolgreiche Geschäftsfrau und zweifache Mutter ist bekannt für ihre Vorliebe für exklusive Immobilien. Bereits im Alter von 17 Jahren kaufte sie ihre erste Villa für 2,3 Millionen Euro. Im Laufe der Jahre hat Kylie ihr beeindruckendes Portfolio stetig erweitert, darunter mehrere Anwesen in hochwertigen Gegenden wie Holmby Hills und Beverly Hills. Ihr neuestes Bauprojekt hebt sich jedoch deutlich durch seine schiere Größe und die aufwendigen Sicherheitsvorkehrungen ab. Trotz ihres umfangreichen Lebensstils legt Kylie großen Wert auf das Wohl ihrer Familie und eine Balance zwischen Glamour und Rückzugsmöglichkeit.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Influencerin

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihren Kindern Stormi und Aire, September 2025

IMAGO / MediaPunch Kylie Jenner, 2022