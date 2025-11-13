Wieder offen für Datingformate? Samira Yavuz redet Tacheles

Samira Yavuz (31) hat sich in ihrem Podcast "Main Character Mode – Realtalk mit Samira" jetzt offen über ihre Zukunft im TV geäußert. Nach ihrer Trennung von Serkan Yavuz (32) stellte sie klar, dass Datingshows für sie keine Option mehr sind. "Ich bin sowas von raus bei diesen abgek*ckten Datingformaten – also so AYTO, Ex on the Beach, Prominent getrennt – ne, ich bin da sowas von raus, das juckt mich keinen Meter", sagte die TV-Bekanntheit. Dabei sei es auch keine Frage des Honorars: "Ich würde nicht alles machen. Auch nicht wegen des Geldes."

Samiras Priorität liege klar auf ihrer Familie: "Ich würde niemals zwei, drei, vier, fünf Wochen meine Kinder zu Hause lassen für diese Art von Format." Gänzlich von der Bildfläche verschwinden will sie aber nicht: "Ich habe Bock auf Formate, aber dann müssen es welche sein, wo man sagt: 'Okay, das hat einen Mehrwert oder das will man auch einfach.' Aber ja, bei Dating bin ich raus", betonte sie in ihrem Podcast. Damit grenzt sie klar ab, wofür sie bereitsteht: keine Kuppelshows, keine Ex-Reunions, keine Inselszenarien – stattdessen Inhalte, die ihr etwas geben und bei denen sie auch selbst etwas geben kann.

Welche Formate für Samira konkret infrage kommen, verriet sie zwar nicht – doch soll sie laut Bild-Informationen auf der Kandidatenliste des diesjährigen Dschungelcamps stehen. Besonders pikant: Evanthia Benetatou (33) soll ebenfalls im Rennen sein, mit der die Influencerin eine brisante Vorgeschichte teilt. Die 33-Jährige war es, mit der Serkan während der Beziehung mit Samira eine Affäre hatte. Für reichlich Gesprächsstoff im australischen Busch wäre damit also gesorgt.

IMAGO / Future Image Samira Yavuz, TV-Bekanntheit

Instagram / samirayasminleila Nova, Samira und Valea Yavuz im Familienurlaub, August 2025

Imago Eva Benetatou, November 2025