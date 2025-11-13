Joko leistet sich bei "Wer stiehlt mir die Show?" Fauxpas

Bei Wer stiehlt mir die Show? ist immer was los. Gastgeber Joko Winterscheidt (46) tritt in dieser Staffel gegen Schauspielerin Karoline Herfurth (41), Sänger Olli Schulz (52) und Entertainer Olli Dittrich (68) sowie eine Wildcard-Gewinnerin an. Vergangenen Sonntag sorgte aber vor allem Joko für Aufsehen. Bei der Ankündigung des nächsten Spiels leistete der Moderator sich einen Versprecher, der ihm sichtlich peinlich war: "Kategorie drei hat den fabelhaften T*tten..." Eigentlich wollte er "den fabelhaften Titel" sagen. Das Publikum kommentierte den Versprecher mit lautem Gelächter und Joko schien fast rot anzulaufen. "Das ist aber schon ein krasses Spiel", witzelte Karoline daraufhin. Als Joko sich schließlich wiederholte, betonte er den Begriff Titel extra laut.

Somit schaffte der TV-Star es, die Folge der zehnten Staffel "Wer stiehlt mir die Show?" direkt denkwürdig zu machen. Bleibt die Frage, ob Joko sich in der ersten Episode die Moderation sichern konnte oder seinen Posten direkt abgeben musste. Tatsächlich ist Letzteres der Fall: Im letzten Duell hat Olli Schulz die Nase vorn und befreit Joko von seinem Posten. Der Musiker gewinnt und wird die nächste Ausgabe moderieren. "Ich freue mich sehr auf alles, was passieren wird. Ich habe Bock auf euch", freute Olli sich nach seinem Sieg.

"Wer stiehlt mir die Show?" ist wohl eine der beständigsten Spielshows im deutschen Fernsehen und begeistert nach wie vor ein großes Publikum. Diese Staffel schaffte das Format es schon im regulären Fernsehen, einen neuen Quoten-Bestwert zu erreichen. Die Woche zuvor landete Jokos Sendung in der relevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen bei einem Marktanteil von 16,8 Prozent – ein Erfolg für den Sender ProSieben. Und schon jetzt steht fest: 2026 geht es in eine neue Runde. Erst vor wenigen Tagen bestätigte Joyn, dass diesmal Kabarettist Till Reiners, Ex-Tennis-Profi Andrea Petković und Sänger Nico Santos (32) gegen Joko antreten werden.

Joyn/Florida TV / Julian Mathieu Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?", März 2025

Getty Images Olli Schulz bei der Premiere von "Sharknado 3"

Joyn/Florida TV Joko Winterscheidt, Nico Santos, Andrea Petković und Till Reiners, "Wer stiehlt mir die Show?" 2026