Laut Insider: So schlecht steht es um Amy Schumers Ehe

Amy Schumer (44) steht Gerüchten zufolge kurz vor der Trennung von ihrem Ehemann Chris Fischer. Eine Person aus dem Freundeskreis der Komikerin plaudert im Gespräch mit Daily Mail aus: "Amy lässt sich zu 100 Prozent scheiden." Demnach habe ihr Gewichtsverlust eine Rolle bei dieser Entscheidung gespielt. Auch ihr kürzlicher Entschluss, einen Neustart auf Social Media zu wagen, habe mit dem Liebes-Aus zu tun gehabt. "Sie hat erst alle Fotos von Chris von Instagram gelöscht und dann alles andere. Sie wird bald die Scheidung einreichen, es ist vorbei. Aus und vorbei", ist sich die Quelle sicher.

Amy hat sich zu den Gerüchten bislang nicht geäußert, doch die Hinweise scheinen sich zu verdichten. "Chris ist schon fast ausgezogen. Sie haben schon zwei Häuser zum Verkauf angeboten, eines in Brooklyn und eines in New Orleans", verrät der Tippgeber der Zeitung. In den vergangenen Monaten habe sich das Paar immer mehr auseinandergelebt. Vor allem der Lebenswandel der "Trainwreck"-Darstellerin habe für diese Veränderung gesorgt: "Amy hat sich seit ihrer Gewichtsabnahme verändert, sie ist viel unbeschwerter und gelassener geworden. Ich glaube, sie möchte mehr aus ihrem Leben machen."

Die gelöschten Fotos sorgten schon in den letzten Tagen für Aufruhr im Netz. Viele Follower vermuteten, dass die US-Amerikanerin ihre Figur vor dem Gewichtsverlust verstecken wollte. Doch in ihrer Instagram-Story stellte die 44-Jährige klar: "Ich habe meine alten Fotos nicht gelöscht, weil sie aus der Zeit vor meiner Gewichtsabnahme stammen." Ihr Feed sei einfach eine Zusammenstellung von Beiträgen, die sie momentan mit der Welt teilen möchte. "Ich fühle mich großartig, stark und schön, und es macht mir Spaß, das zu teilen", machte Amy deutlich.

Anzeige Anzeige

Instagram / amyschumer Amy Schumer, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Amy Schumer und Chris Fischer bei der Vanity Fair Oscar Party 2022

Anzeige Anzeige

Imago Amy Schumer, Oktober 2025