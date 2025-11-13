Tom Kaulitz fühlt sich bei Elternabenden "fehl am Platz"

Tom Kaulitz (36) hat in der neuesten Folge des gemeinsamen Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" mit seinem Bruder Bill Kaulitz (36) über seine Erfahrungen als Stiefvater von Heidi Klums (52) Kindern geplaudert. Dabei erzählte der Tokio-Hotel-Gitarrist, wie er sich kürzlich auf einem Elternabend gefühlt habe. "Ich fühl mich so bei Elternabenden einfach komisch, total fehl am Platz", gestand er offen. Obwohl er sich bemühte, in schlichter Kleidung und mit Kaschmirpullover nicht aufzufallen, blieb das Gefühl, nicht in die Umgebung zu passen. "Seh ich nicht aus wie ein Stiefpapa oder was?!", fragte er lachend.

Bill riet seinem Bruder: "Du solltest gar nicht erst versuchen, anders rüberzukommen, als du bist." Stattdessen schlug er vor, dass Tom ruhig seine authentische Rocker-Attitüde beibehalten sollte – schließlich sei das für alle Beteiligten sicher unterhaltsam. Tom erklärte: "Da hab ich das Gefühl, dass ich immer noch ein Teenager bin", worauf Bill lachend konterte: "Kriegst gleich Ärger." Im weiteren Verlauf des Gesprächs zog Bill Parallelen zu Filmfiguren aus Hollywood-Klassikern und stellte fest, dass sich das empfundene Alter im Laufe der Jahre verändert habe. "Die Mutter von 'Kevin – Allein zu Haus' war 36, und jetzt sind wir 36. Ich kann das gar nicht zusammenbringen", sinnierte er.

Tom und Heidi heirateten 2019 und leben seither mit Heidis vier Kindern aus früheren Beziehungen zusammen. Trotz seiner Karriere als Musiker bei Tokio Hotel scheint Tom in der Rolle als Stiefvater aufzugehen. Auch wenn Elternabende für ihn nach wie vor eine ungewohnte Herausforderung darstellen, beweist er in solchen Momenten, wie sehr er sich mit seinem neuen Alltag arrangiert. Mit viel Humor und der Unterstützung seines Bruders meistert er die Balance zwischen Rockstar-Dasein und familiären Pflichten.

Getty Images Tom Kaulitz, Februar 2025

IMAGO / ABACAPRESS Bill Kaulitz, Sänger

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum, Mai 2025