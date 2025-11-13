Vorgezogen: RTL zeigt "Ninja Warrior" schon heute

Die beliebte Parcours-Show Ninja Warrior Germany wird bereits heute Abend, am 13. November, ausgestrahlt. Eigentlich läuft die Sendung regulär freitagabends, doch aufgrund des WM-Qualifikationsspiels zwischen Deutschland und Luxemburg am morgigen Freitag wird sie um einen Tag vorverlegt, wie Netzwelt.de berichtet. Um die Fans zu entschädigen, zeigt der Sender eine besondere Spezialausgabe mit dem Titel "Ninja Warrior Germany – Der direkte Weg ins Finale".

Diese exklusive Folge unterscheidet sich durch eigene Wettkampfregeln und eine spezielle Qualifikationsrunde. Bis zu 35 Athleten kämpfen um den Einzug ins Finale. Unter den Kandidaten sind die vier besten Ninjas und die beste Frau aus jeder Vorrunde. Die zehn besten Teilnehmer der heutigen Episode sichern sich direkt ihr Finalticket. Sollte sich jedoch keine Frau unter den Top Ten befinden, greifen gesonderte Regeln: Neun Männer und die beste Frau bekommen das begehrte Ticket und ziehen ins Finale ein.

Die Show hat sich seit Jahren als Publikumsliebling etabliert und lebt neben den sportlichen Spitzenleistungen auch von ihren Gesichtern vor der Kamera. Durch den Abend führen Jan Köppen (42) und Frank Buschmann (60), unterstützt von Laura Wontorra (36), die die Geschichten der Athleten am Rand des Parcours einfängt. Für die antretenden Sportler geht es heute nicht nur um Bestzeiten, sondern um das ganz persönliche Ziel, sich das begehrte Finalticket zu sichern.

RTL / Markus Hertrich Jan Köppen, Laura Wontorra und Frank "Buschi" Buschmann bei "Ninja Warrior Germany"

RTL / Markus Hertrich Ronja Hauser, "Ninja Warrior Germany"-Kandidatin

RTL / Markus Hertrich Artur Schreiber, "Ninja Warrior Germany"-Kandidat