Kim Virginia befürchtet "fetten Rosenkrieg" mit Nikola

Kim Virginia (30) und Nikola Grey (29) stecken nur kurze Zeit nach ihrer Hochzeit in einer handfesten Krise. Auf Instagram wandte sich Kim kürzlich an ihre Follower und berichtete, dass Nikola spurlos aus ihrem gemeinsamen Zuhause in Dubai verschwunden sei. Kurz darauf meldete sich Nikola selbst zu Wort und erklärte, er halte sich derzeit in Deutschland auf – zudem kündigte er an, bald seine Sicht der Dinge offenlegen zu wollen. Während Kim nach eigenen Angaben zunächst besorgt um ihn war, fürchtet sie nun vor allem einen öffentlichen Schlagabtausch. "Nikola möchte anscheinend einen fetten Rosenkrieg starten, auf den ich wirklich keine Lust habe", enthüllt sie jetzt.

In ihrer Instagram-Story zeigt Kim einen Screenshot, in dem eine Followerin fragt, warum sie nichts zu Nikolas letztem Statement sage. Kim antwortet ihr direkt: "Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll." Zudem erinnert sie an eine gemeinsame Vereinbarung: "Wir haben eigentlich beide abgemacht, keine dreckige Wäsche mehr in der Öffentlichkeit zu waschen." Zugleich erklärt sie, warum sie die Situation überhaupt öffentlich gemacht habe: "Habe mich nur gemeldet, weil ich Angst hatte, dass ihm etwas passiert ist. Von seiner Seite aus kommt mir das gerade vor wie ein fetter Start von einem Rosenkrieg und darauf habe ich echt keine Lust", schreibt Kim an ihre Followerin. Zu dem Screenshot ergänzt sie den Hinweis: "Das geht alles in die falsche Richtung."

Kim und Nikola hatten ihre Beziehung zuletzt öffentlichkeitswirksam begleitet und ihre Community sogar in die Hochzeitsplanung einbezogen. Beide sind durch zahlreiche Reality-Formate bekannt geworden und sorgen auf Social Media immer wieder für Schlagzeilen, aber auch für Kritik. Das plötzliche Verschwinden von Nikola ist nun der jüngste Skandal des Reality-Duos. Kim zeigte sich besonders enttäuscht darüber, dass Nikola sie mit den drei Welpen und viel Arbeit allein zurückgelassen habe. Nun bleibt abzuwarten, ob die Spannungen tatsächlich in einem öffentlichen "Rosenkrieg" enden.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, 2025

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac, September 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren drei Welpen, Oktober 2025