Wurden die "Bares für Rares"-Social-Media-Accounts gehackt?

Alarm bei Fans der ZDF-Kultshow Bares für Rares: Die Social-Media-Accounts der Sendung auf Instagram und TikTok posteten zuletzt eher ungewöhnliche Inhalte, sodass die Community schnell zu dem Schluss kam, dass hier ein Hacker am Werk sein müsse. Besonders eine am 10. Oktober veröffentlichte Grafik sorgte für Aufsehen. Sie trug die Aufschrift: "ZDF ist gekocht, hab Logins für Kanal. Ab heute weht hier ein anderer Wind." Jetzt, drei Tage und zahlreiche teils psychedelisch anmutende Meme-Clips später, wurde ein weiteres Statement gepostet: "Wir haben den Kanal zurück und prüfen aktuell die Situation. Ein Update folgt zeitnah." Ob es sich nun tatsächlich um einen Hackerangriff handelte oder ob die gesamte Aktion inszeniert war, um die Reichweite der Accounts zu steigern, bleibt bisher offen.

Unter dem aktuellen Beitrag reagierten die Fans sehr unterschiedlich und teilten ihre Eindrücke der vergangenen Tage. "Schade irgendwie. War sehr unterhaltsam", schrieb ein Nutzer auf Instagram. Andere atmeten erleichtert auf: "Zum Glück. Die letzten Tage war der Account ultranervig." Doch während einige noch über mögliche Hacker spekulierten, feierten andere ganz unverhohlen die vermeintlich ausgeklügelte Social-Media-Strategie der ZDF-Sendung: "Ich weiß nicht, was gerade auf diesem Account abgeht, aber gebt dem Admin eine Gehaltserhöhung. Er ist am Kochen!", so die euphorischen Worte eines TikTok-Nutzers.

Die Show, die von Moderator Horst Lichter (63) präsentiert wird, lebt nicht nur von kuriosen Raritäten und überraschenden Expertisen, sondern auch von einer sehr aktiven Online-Gemeinde. Auf Instagram und TikTok teilt die Redaktion regelmäßig Blicke hinter die Kulissen – gern betont jugendlich und mit einem gewissen Augenzwinkern. So fiel der Account schon in der Vergangenheit mit einer mutigen Social-Media-Strategie auf, die nun in diesem inszenierten Hackerangriff ihren vorläufigen Höhepunkt gefunden haben könnte. Was tatsächlich dahinter steckt, bleibt weiter spannend: Fans warten neugierig auf das Update, das in Kürze auf den Accounts veröffentlicht werden soll.

ZDF/Frank Beer Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Horst Lichter, Fabian Kahl, Christian Vechtel

Instagram / annika_rassbach Annika Raßbach (zw. v. l.) und Horst Lichter mit "Bares für Rares"-Experten, Februar 2025

ZDF Bei "Bares für Rares" wird eine Jardinière für 2.200 Euro gekauft

