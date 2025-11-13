Aus Fritz wird "sexy Frieda": Promihof-Star überrascht alle

Im Promihof machte Langeweile die Runde, doch Mitbewohnerin Ina Kina hatte die rettende Idee: Sie verwandelte Fritz Wagner mit Schminke und Outfit in seine feminine Seite. Und der war von der Verwandlung begeistert: "Ich muss zugeben, geschminkt zu werden, finde ich schon ganz nice. Stört mich nicht, das hat was." Mit einem Zitronenkleid und einem verführerischen Negligé ausgestattet, beeindruckte er seine Mitbewohner. Besonders Emma Fernlund (24) schwärmte: "Du siehst aus wie eine sexy Göttin!" Die Runde taufte ihn prompt auf den Spitznamen sexy Frieda.

Doch damit nicht genug der Unterhaltung! Fritz alias sexy Frieda ließ es sich nicht nehmen, eine kleine Show für die anderen Bewohner aufzuführen. Mit geschwungenen Hüften, einem breiten Lächeln und seiner unverkennbaren Stimme performte er vor den lachenden und applaudierenden Mitbewohnern seinen Hit "Thüringer Klöße". Cosimo Citiolo (44) konnte den neuen Look augenzwinkernd nur als "Schwester von Claudia Obert" bezeichnen. Giulia Siegel (51) hingegen hob seine Performance noch weiter in den Himmel: "Sogar besser als der Ballermann!" Die Stimmung war ausgelassen, die Langeweile wie weggeblasen.

Doch das ist nicht das erste Mal, dass Fritz mit einer außergewöhnlichen Performance für Unterhaltung sorgt. In einer früheren Folge sprang er gemeinsam mit Cosimo splitterfasernackt in den Teich am Promihof. Der ehemalige DSDS-Star erklärte später im Einzelinterview: "Das hat gerochen, als wäre da alles Mögliche drin." Fritz schien seinen spontanen Sprung nicht zu bereuen, doch der Spaß ging noch weiter: Beim anschließenden Duschen erlaubte er sich einen kleinen Scherz und rückte seinem TV-Kumpel extra dicht auf die Pelle. Die Reaktion des Italieners fiel eindeutig aus: "Geh weg, Bruder!" Doch das Internetphänomen ließ sich davon nicht beeindrucken und entgegnete lachend: "Warum? Du bist doch so warm."

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Fritz Wagner bei "Der Promihof" 2025

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Fritz Wagner bei "Der Promihof" 2025

Anzeige Anzeige

Joyn / Tan Nian Xing Cosimo Citiolo bei "Promis unter Palmen", 2025