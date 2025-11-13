Promihof-Ranking: Dieser Realitystar ist am langweiligsten

Beim jüngsten Ranking der Reality-Show Der Promihof durften die Bewohner jetzt ordentlich austeilen und ihre Mitstreiter in verschiedenen Kategorien bewerten. Dabei ging es nicht um Beliebtheit, sondern darum, wer am wenigsten glänzt. Auf die Frage, wer der Faulste auf dem Hof sei, landete Pinar Sevim auf dem ersten Platz, gefolgt von Sandra Sicora (33) und Tim Kühnel. Als es anschließend um die langweiligste Person auf dem Hof ging, war es Mladen Doric aka Maki, der den unrühmlichen Titel erhielt. Platz zwei ging an Ina Kina, während Sandra auf dem dritten Platz landete.

Maki ließ diese Bewertung nicht unkommentiert. Der als "Langweiligster" betitelte Teilnehmer fühlte sich vor allem von Fritz Wagner angegriffen und konfrontierte ihn damit: "Was labert der, das soll er mir vorher ins Gesicht sagen!" Auch die dritte Kategorie, bei der es um den "größten Manipulator" ging, sorgte für Zündstoff: Hier landete Paco Herb auf Platz eins, der für seine Allianzen kritisiert wurde. Er selbst versuchte, die Situation zu entschärfen, indem er sich eher als "Beeinflusser" denn als Manipulator bezeichnete. Platz zwei dieser Kategorie erreichte Emma Fernlund (24), die daraufhin erbost gegen andere Teilnehmer, wie Giulia Siegel (51) und Sandra, wetterte.

Die amüsanten und zugleich brisanten Rankings sorgten nicht nur für explosive Szenen, sondern auch für spannende Gespräche. Während Pinar und Maki ihre Platzierungen direkt ansprachen, machte sich Emma nach ihrer Einordnung als Manipulatorin mit hitzigen Aussagen bemerkbar. Sie zweifelte die Allgemeinbildung einiger Realitystars an und meinte, diese wüssten nicht einmal, was die korrekte Definition von "Manipulation" sei. Die Dynamik auf dem Promihof erhält durch solche Rankings eine besonders feurige Note – und das sorgt für reichlich Drama auf dem Bauernhof.

RTLZWEI Tim, Emma, Giulia, Paco, Aurelia, Fritz und Nina, "Der Promihof"-Bewohner

RTLZWEI Mladen Doric und Emma Fernlund, "Der Promihof" 2025

RTLZWEI Ina Kina und Paco Herb mit Emma Fernlund bei "Der Promihof"