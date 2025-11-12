Gefährliche Körperverletzung: Spielt Edda hier auf Micha an?

Edda Pilz sorgt jetzt mit alarmierenden Aussagen auf Instagram für reichlich Diskussionen. Die Reality-TV-Bekanntheit, die zuletzt gemeinsam mit Michael Klotz in Das Sommerhaus der Stars zu sehen war, teilte in einem Beitrag scharfe Kritik an einem bisher unbenannten Vater-Sohn-Gespann. In ihrer Story schrieb sie unter anderem, dass diese beiden Personen, trotz eines laufenden Verfahrens wegen schwerer Körperverletzung, an der TV-Show "Prominent Verwandt" teilnehmen sollen. Weiter erklärte sie: "Ich kenne diese Person sehr gut. Ich war bei der Prügelei sogar dabei." Wen genau Edda anspricht, lässt sie offen – viele Zuschauer spekulieren jedoch, ob sie sich dabei auf Michael bezieht.

Damit nicht genug: Der Influencer Flocke (27), der selbst bereits Erfahrung mit gewaltsamen Zwischenfällen im Reality-TV gemacht haben soll, griff Eddas Beitrag auf und teilte ihn in seiner Story. Mit einem sarkastischen Kommentar heizte er die Gerüchte weiter an: "Das wäre ja zu krass, oder? So was dürfte man doch gar nicht zulassen." Die beiden Berufskollegen scheinen sich einig in ihrer Kritik an der Aufstellung der Show, behalten es aber bei Andeutungen, ohne die Betroffenen namentlich zu nennen. Eddas Aussagen hinterlassen dabei Fragen: Spielt sie tatsächlich auf Michael an, oder ist dies reiner Zufall? Klar ist bisher nur, dass ihre scharfen Worte für reichlich Aufregung sorgen.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Vorwürfe oder Vorfälle aus der Reality-Szene für Schlagzeilen sorgen. Gewalt in der Welt des Reality-TVs scheint leider immer wieder Thema zu sein. Bereits in der Vergangenheit berichtete Flocke von einem inzwischen bekannten Fall, bei dem er während eines Streits auf brutalste Weise angegriffen wurde. Er warnte vor der Ausstrahlung des Formats davor, dass der Täter zusammen mit seiner Freundin im "Sommerhaus der Stars" zu sehen sein wird. Solche Geschichten enthüllen eine dunkle Seite hinter den Kulissen der oft glamourös inszenierten Shows. Zwischen Fame und Streitigkeiten wagen die Reality-Stars einen schmalen Grat, wo private Konflikte rasch zum öffentlichen Spektakel werden.

Instagram / edda.elisa Edda Pilz, September 2025

RTL Michael Klotz, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidat 2025

Instagram / onlyflocke Flocke, Realitystar

