Laut Kevin: So ist Verhältnis von Britney Spears und Söhnen

Kevin Federline (47) hat in einem Interview ein Update zum aktuellen Stand der Beziehung zwischen seinen Söhnen und ihrer Mutter Britney Spears (43) gegeben. Der Tänzer, der mit Britney von 2004 bis 2007 verheiratet war, verriet in der Sendung "Talk Show Live", dass es zu einem erneuten Kontakt zwischen Sean Preston (20) und Jayden James (19) mit ihrer Mutter gekommen sei. "Ich weiß, dass sie mit unseren Söhnen gesprochen hat, was gut ist", erklärte Kevin und fügte hinzu, dass er hoffe, dass all die Schwierigkeiten bald einer positiven Wendung weichen könnten. Seine beiden Söhne würden derzeit aktiv versuchen, die Beziehung zu ihrer Mutter wieder aufzubauen.

"Sie lieben ihre Mutter absolut. Das haben sie immer, und das werden sie immer", erklärte Kevin, der kürzlich sein Buch "You Thought You Knew" veröffentlichte. Darin beleuchtet er nicht nur seine Ehe und die anschließende Scheidung von der Popsängerin, sondern auch das distanzierte Verhältnis der Kinder zu ihrer Mutter. Die Memoiren sorgen jedoch für Kontroversen, besonders da Britney zuvor öffentlich gemacht hatte, wie schmerzlich sie den Kontaktverlust zu ihren Söhnen empfindet. "Der ständige Gaslighting von meinem Ex-Mann ist extrem verletzend und anstrengend", schrieb die Sängerin vor einigen Wochen auf X. Sie betonte außerdem, immer darum gekämpft zu haben, Teil des Lebens ihrer Kinder zu sein.

Kritischen Stimmen entgegnete Kevin in der Sendung, er nehme in Kauf, der Unbeliebte zu sein, wenn es den Kindern helfe: "Wenn ich der Böse sein muss und alle mich hassen, bitte. Ich mache das, damit meine Kinder eine Beziehung zu ihrer Mutter haben." Aus Britneys Umfeld kam zuvor deutliche Kritik: "Mit den Nachrichten aus Kevins Buch verdienen er und andere erneut an ihr, und tragischerweise kommt es, nachdem der Kindesunterhalt für Kevin geendet hat", erklärte ein Sprecher gegenüber dem Magazin Us Weekly.

Getty Images Sean Federline, Britney Spears und Jayden Federline im Jahr 2013

Getty Images Kevin Federline und Britney Spears im Februar 2005 in Kalifornien

Instagram / britneyspears Britney Spears in einem Insta-Reel im Oktober 2025