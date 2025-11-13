Mysteriöse OP: Emma Fernlund meldet sich mit heiserer Stimme

Emma Fernlund (24) hat sich nach einem mysteriösen medizinischen Eingriff erstmals bei ihren Fans auf Instagram gemeldet. In ihrer Story erklärte die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Teilnehmerin mit heiserer Stimme: "Ich hatte da ja gestern eine OP und heute ging es mir nicht so gut. Das ist aber normal." Worum es sich bei dem Eingriff genau gehandelt hat, verriet die TV-Bekanntheit nicht. Allerdings markierte sie in ihrem Beitrag den Account einer Agentur für Medizintourismus, die auf plastische Eingriffe in der Türkei spezialisiert ist.

Nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus wird Emma nun in einer sogenannten Hotelklinik betreut, wo sie sich von den Strapazen erholt und medizinisch versorgt wird. In ihrem Statement betonte der Reality-TV-Star, dass es ihr gesundheitlich bereits besser gehe: "Ich habe überwiegend geschlafen den ganzen Tag. Habe meine Medizin genommen, meine Schmerzmittel." Ihren Followern versicherte sie außerdem, dass sie sich keine Sorgen machen müssten, und versprach ein Update, sobald sie sich wieder vollständig erholt habe.

Die Influencerin, die sich durch ihre Teilnahme an der Realityshow "Temptation Island V.I.P." einer großen Fangemeinde erfreut, kommuniziert regelmäßig mit ihren Anhängern und gibt dabei Einblicke in ihr Leben. Ihre offene Art hat ihr viel Zuspruch und Unterstützung eingebracht. Obwohl Emma in ihrer jüngsten Story sehr zurückhaltend mit Details war, zeigte sie sich bemüht, den Fans ihr Wohlbefinden zu bestätigen. "Es geht mir gut, ich liebe euch und ich gebe euch bald ein Update zu allem", verabschiedete sie sich, ein Zeichen, das ihre Community sicher optimistisch stimmt.

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Reality-TV-Star

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, TV-Bekanntheit

Imago Emma Fernlund in Berlin, 28.08.2025

