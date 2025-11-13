GNTM-Lovelyn Enebechi hat sich Mamasein anders vorgestellt

Lovelyn Enebechi (29), bekannt als Siegerin von Germany's Next Topmodel, teilte jetzt auf Instagram ehrliche Einblicke in ihr Leben als alleinerziehende Mutter. Die 29-Jährige erklärte, dass sie sich das Mamasein ursprünglich anders und romantischer vorgestellt hatte, mit einer heilen Familie und einem erfüllten Zusammenspiel von Beruf und Muttersein. Nach der Trennung von ihrem Ehemann Tino, die rund ein Jahr nach der Geburt ihres Sohnes Levy erfolgte, sei die Realität jedoch von unerwarteten Herausforderungen geprägt. Aktuell hat sie keinen Kontakt mehr zu Tino und erlebt den Alltag als Mutter alleine, ganz im Wechselspiel von Höhen, Tiefen und vor allem viel Liebe.

Besonders deutlich wurde das im Beispiel eines kleinen Dramas, das Lovelyns Instagram-Community miterlebte: Levy verlor kürzlich sein Lieblingskuscheltier im Kindergarten. "Vollkatastrophe" nannte Lovelyn die Situation und schilderte, dass ihr Sohn ganze 45 Minuten weinte. "Ich wollte einkaufen, Pakete wegbringen ... es war nichts möglich", berichtete das Model. Solche Momente, in denen der Tagesplan im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser fällt, gehören für die Hamburgerin mittlerweile zum Alltag. Trotz der Schwierigkeiten versucht sie, diese Herausforderungen mit Humor zu nehmen, und hofft einfach, dass das geliebte Kuscheltier wieder auftaucht, wie Tag24 berichtet.

Die Trennung von Tino und sein aktueller Kontaktabbruch zu Levy scheinen ein emotionales Thema in Lovelyns Leben zu bleiben. Bereits in der Vergangenheit kritisierte das Model, dass der Vater ihres Sohnes keinerlei Interesse am gemeinsamen Kind zeige. Dies habe bei ihr eine große Enttäuschung zurückgelassen, betonte sie einst. Lovelyn, die ihren Sohn mit viel Liebe und Ruhe allein großzieht, teilt offen ihre Sorgen, aber auch die schönen Momente des Alltags. Die Beziehung zwischen Mutter und Sohn steht für sie unerschütterlich im Mittelpunkt ihres Lebens.

Anzeige Anzeige

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi und ihr Sohn, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi und ihr Sohn Levi im März 2023