Das ist aus den Gewinnern von "Ninja Warrior" geworden

Seit 2016 begeistern die Teilnehmer von Ninja Warrior Germany das TV-Publikum mit waghalsigen Parcours-Leistungen. Doch was machen die Gewinner eigentlich heute? René Casselly (29) etwa, der erste "Ninja Warrior" Deutschlands, ist längst ein echtes Allroundtalent. Neben internationalen "Ninja Warrior"-Auftritten in Japan und Frankreich holte er sich auch bei Let’s Dance den Sieg, wie TV Movie berichtet. René teilt auf Instagram regelmäßig Einblicke in seine Artistik und seinen vielseitigen Alltag.

Moritz Hans (29) hat seine Karriere ebenfalls vielseitig ausgebaut. Nachdem er als erster Kandidat das Hindernis "Mount Midoriyama" bezwang, coacht er heute Nachwuchstalente in der "Ninja Warrior Germany Kids Academy" und trat ebenfalls bei Let’s Dance an. Stefanie Edelmann, zweifache "Last Woman Standing", gewann gemeinsam mit Moritz beim RTL Turmspringen. Sie lernte bei "Ninja Warrior Germany" sogar ihren heutigen Mann Oliver Edelmann kennen, der selbst als erster "Last Man Standing" Geschichte schrieb. Das Paar ist inzwischen verheiratet, teilt regelmäßig Einblicke ins Familienleben auf Instagram und erwartet sein zweites Kind.

Alexander Wurm bleibt ebenfalls unvergessen als dreifacher "Last Man Standing". Abseits der Parcours ist er begeisterter Kletterer und teilt Einblicke in Training und Touren auf Instagram. Die aktuelle Staffel von "Ninja Warrior Germany" verspricht wieder spektakuläre Parcours, neue Gesichter und vielleicht die nächste Erfolgsgeschichte – Fans dürfen gespannt sein, welche Talente sich diesmal in die Herzen der Zuschauer kämpfen.

Thomas Burg Moritz Hans bei "Ninja Warrior" 2017

Getty Images René Casselly bei "Let's Dance" 2022

Instagram / steffiedelmann Stefanie und Oliver Edelmann, "Ninja Warrior Germany"-Teilnehmer

