"Doppelmoral": Samira Yavuz verärgert nach Serkan-Trennung

Reality-TV-Star Samira Yavuz (31) hat in ihrem Podcast "Main Character Mode – Realtalk mit Samira" unverblümt über die Reaktionen gesprochen, die sie nach ihrer Trennung von Serkan Yavuz (32) erlebt hat. Mit klaren Worten prangerte sie dabei die Doppelmoral an, die sie empfindet. Sie kritisiert, wie unterschiedlich Männer und Frauen nach einer Trennung wahrgenommen werden. Im Podcast sagte sie: "Dass man als Frau einfach so geshamed wird, wenn man sich wieder fühlt oder wenn man auch einfach sagt, dass man sich wieder als attraktiv empfindet." Männer hingegen würden in der neuen Partnersuche gefeiert: "Geil, endlich ist er wieder im öffentlichen Becken, lass draufspringen."

Ihr Punkt: Frauen sollen Stärke zeigen, dabei aber bloß nicht zu selbstsicher wirken – während Männer nach einer Trennung häufig als plötzlich wieder "verfügbar" gehandelt würden. Sie erklärte, wie irritierend es sei, dass Frauen, die nach einer schwierigen Zeit Selbstsicherheit zurückgewinnen, teils als übertrieben oder verzweifelt abgestempelt würden. Oft werde das sofort abgetan mit: "Ja, das muss sie jetzt natürlich machen", erklärt Samira. Dann wird sie deutlich: "Finde ich einfach verrückt. Da sieht man mal, es ist einfach ein Unterschied – bist du eine Frau oder ein Mann – ist in ganz vielen Bereichen so."

Dass sie sich nach der turbulenten Trennung von Ex Serkan wieder attraktiv findet und neue Kraft geschöpft hat, offenbarte Samira bereits vor zwei Wochen in ihrem Podcast. "Ich hab wieder so richtig Bock, was aus mir zu machen. Ich empfinde mich als schön. Ich lege wieder mehr Wert auf mich. Es ist mehr Motivation da dafür", sagte sie damals zuversichtlich. Die negativen Reaktionen einiger User darauf kann die TV-Bekanntheit absolut nicht nachvollziehen.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz und Serkan Yavuz im September 2023

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz im April 2025

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz auf dem Oktoberfest 2025