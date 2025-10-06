"Ninja Warrior Germany"-Favorit fliegt nach nur 17 Sekunden

Bei der aktuellen Folge von Ninja Warrior Germany sorgte ein Schockmoment für ungläubige Gesichter: Favorit Artur Schreiber musste sich nach nur 17 Sekunden geschlagen geben. Moderator Frank Buschmann (60) konnte seine Fassungslosigkeit kaum verbergen: "Artur, du Lurch!" kommentierte er schockiert. Trotz dieses Dramas sorgten vor allem aufstrebende Talente wie die 16-jährige Soraja Bürki für große Begeisterung. "Die wird noch von sich reden machen, die ist Wahnsinn", schwärmte Frank über die junge Schweizerin, die trotz ihres Scheiterns am Radwechsel beeindruckenden Einsatz zeigte.

Neben Soraja begeisterten zwei bekannte Gesichter die Zuschauer: Die Brüder Philipp und Moritz Hans (29) traten nach längerer Pause erstmals wieder gemeinsam an. Während Philipp sich mit einem souveränen Lauf ins Halbfinale kämpfte, stellte Moritz einmal mehr unter Beweis, warum er als Aushängeschild der Show gilt. Mit einer herausragenden Zeit absolvierte er den Parcours in beeindruckender Manier. Und doch reichte es bei dem finalen Duell an der Himmelsleiter nicht für den Tagessieg. Diesen sicherte sich der 18-jährige Julian Rieger, der mit einer Zeit von 17,75 Sekunden das Hindernis meisterte und Frank zu der Aussage verleitete: "Besser geht's fast nicht."

Für Frank ist diese Staffel von besonderer Bedeutung, denn nach jahrelangem Engagement als Moderator wird er sich von "Ninja Warrior Germany" verabschieden. Seine Begeisterung für die Kandidaten bleibt dennoch ungebrochen, was sich in seinen emotionalen Kommentaren immer wieder zeigt. Gerade junge Talente wie Soraja oder Altbekannte wie die Brüder Hans sorgen dafür, dass die Show für ihn unvergesslich bleibt.

RTL / Markus Hertrich Artur Schreiber, "Ninja Warrior Germany"-Kandidat

RTL / Markus Hertrich Philipp und Moritz Hans, "Ninja Warrior Germany"-Kandidaten

RTL / Markus Hertrich Frank "Buschi" Buschmann, Moderator