"Ninja Warrior"-Urgestein beendet überraschend Karriere

Eine Ära geht zu Ende: Marvin Mitterhuber, einer der wohl bekanntesten Teilnehmer der RTL-Show Ninja Warrior Germany, hat völlig unerwartet während der siebten und letzten Vorrunde der Jubiläumsstaffel sein Karriereende bekanntgegeben. Nach einem beeindruckenden Lauf durch den Parcours, bei dem der 31-jährige Lehrer aus Basel erneut sein Ausnahmetalent unter Beweis stellte, drückte er den Final-Buzzer nach knapp über vier Minuten. Im anschließenden Interview erklärte er laut Web.de sichtlich bewegt: "Das war der wichtigste Buzzer in meinem Leben. Das war's! Ich beende meine Ninja-Karriere." Die Moderatoren Frank Buschmann (60) und Jan Köppen (42) zeigten sich überrascht, wollten es zuerst nicht glauben.

Marvin, der seit zehn Jahren ein fester Bestandteil von "Ninja Warrior Germany" ist, zählt zu den Urgesteinen der Show. In jeder Staffel dabei, schaffte er es beeindruckende fünfmal ins Finale und wurde zu einem der Gesichter der beliebten Sendung. Besonders in der aktuellen Staffel zeigte er einmal mehr, warum er bei Fans und Kollegen gleichermaßen geschätzt wird: Er meisterte die anspruchsvollen Hindernisse ohne Probleme und demonstrierte technische Perfektion. Dennoch erklärte Marvin, dass die Leichtigkeit, die ihn bislang ausgezeichnet hatte, mittlerweile verschwunden sei. Er fügte hinzu: "Ich hatte zehn wahnsinnige Jahre, ein Drittel meines Lebens."

Doch nicht nur für Marvin endet mit dieser Staffel ein bedeutender Abschnitt – auch für den langjährigen Moderator Frank ist nach zehn Jahren Schluss bei "Ninja Warrior Germany". Frank hatte bereits vor einigen Monaten verkündet, dass er nach der laufenden Jubiläumsstaffel neue Wege einschlagen möchte. "Die zehnte Staffel wird tatsächlich meine letzte sein", erklärte der beliebte Kommentator damals laut DWDL.de. Er habe in seinem Leben immer gespürt, wann es Zeit für etwas Neues sei, und nun sei der Moment gekommen, frischen Wind in sein Berufsleben zu bringen.

RTL / Markus Hertrich Jan Köppen, Laura Wontorra und Frank "Buschi" Buschmann bei "Ninja Warrior Germany"

RTL / Markus Hertrich Marvin Mitterhuber, "Ninja Warrior Germany"-Kandidat

RTL / Markus Hertrich Frank "Buschi" Buschmann, Moderator