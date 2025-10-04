René Casselly in Bestform für "Ninja Warrior Germany"

René Casselly (29) gehört in der aktuellen Staffel von Ninja Warrior Germany erneut zu den Favoriten. Vor Kurzem hatte er sich bereits bei der französischen Ausgabe der Show den Titel gesichert. Der Artist stellte am Mount Midoriyama einen neuen Rekord auf, indem er das 23 Meter hohe Seil in sagenhaften 22,30 Sekunden erklomm und gewann eine Summe von 60.000 Euro. Gegenüber der Fuldaer Zeitung erklärte der Sportler nun, dass er in Bestform sei: "Ich habe 'Ninja Warrior France' gewonnen. Da war ich schon gut in Form. Und in den Monaten danach konnte ich gut weitertrainieren."

Für René begann das Jahr 2025 bereits vielversprechend, als er in der ersten Vorrunde der zehnten Staffel von "Ninja Warrior Germany" als Schnellster brillierte. Im Gespräch mit Moderator Frank Buschmann (60) zeigte sich der Ausnahme-Sportler selbstbewusst und siegessicher. Seinen Konkurrenten fehle es entweder an Erfahrung oder an den besagten "letzten fünf Prozent", erklärte er.

Der Erfolg von René kommt nicht von ungefähr: Er stammt aus einer traditionsreichen Zirkusfamilie und ist es gewohnt, seinen Körper bis an die Grenzen zu trainieren. Bereits zweimal ging er als Sieger bei "Ninja Warrior Germany" hervor, unter anderem 2024 als "Last Man Standing". Außerdem gewann er 2022 bei der 15. Staffel von Let's Dance. Für die kommende Staffel von "Ninja Warrior Germany" ist René fest entschlossen, erneut Geschichte zu schreiben.

RTL / Markus Hertrich René Casselly, "Ninja Warrior Germany"-Kandidat

RTL / Markus Hertrich Frank "Buschi" Buschmann, Moderator

Getty Images René Casselly bei "Let's Dance" 2022