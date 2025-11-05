"Ninja Warrior": Skisprung-Legende erlebt Bruchlandung

Sven Hannawald (50) hat sich bei der aktuellen Staffel von Ninja Warrior Germany einer neuen Herausforderung gestellt. Die Skisprung-Legende, die laut TV Spielfilm schon siebenmal in den Promi-Specials antrat, wagte diesmal den Einsatz bei den "Normalos" – und scheiterte ausgerechnet an einem Hindernis, bei dem seine Flugeigenschaften gefragt waren. Am "Trommelwirbel" nahm Sven beim Abgang zu viel Schwung, flog zu hoch, geriet bei der Landung in Rücklage und landete schließlich im Wasser.

Im Parcours glänzten währenddessen mehrere Neulinge und Rückkehrer. Cecilia Schmidt hing kurz scheinbar im Nichts, weil das Seil außer Reichweite schien, doch sie befreite sich spektakulär und wurde zweitbeste Frau des Abends. Alina Schwärzer blieb cool und schnappte sich den Titel beste Frau. "Die lässt sich nicht stressen", lobte Jan Köppen (42) in der Sendung. Bei den Männern setzten Talente wie der 16-jährige Paul Wiedemann und der "fliegende Holländer" Len Schoemakers starke Akzente, während Favorit Max Prinz sogar die Megawall bezwang und 5.000 Euro einsackte. Ole Janek riss am Ende an der Himmelsleiter alles ab und stellte in 14,87 Sekunden den Staffeltopwert auf.

Sven, der 2002 als erster Skispringer alle vier Wettbewerbe der Vierschanzentournee in einer Saison gewinnen konnte, ist inzwischen nicht nur Sportler, sondern auch als Autor aktiv. Nach seiner Karriere zog er sich zunächst zurück und sprach offen über die Belastungen des Profisports. Heute widmet er sich Familie, Motorsport und seiner Arbeit als Motivationstrainer. Seine Teilnahme an "Ninja Warrior Germany" unterstreicht erneut seinen ungebrochenen Enthusiasmus für sportliche Herausforderungen, auch wenn es diesmal nicht für einen Sieg gereicht hat.

Imago Sven Hannawald im April 2025

RTL / Markus Hertrich Sven Hannawald, ehemaliger Profi-Skispringer

RTL / Markus Hertrich Ole Janek, "Ninja Warrior Germany"-Teilnehmer