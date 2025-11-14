"Deutschlands erster Schlagerrapper": Gzuz erfindet sich neu

Gzuz (37) sorgt mit einem überraschenden musikalischen Kurswechsel für Schlagzeilen. Der Hamburger Rapper, bislang bekannt für seinen knallharten Gangsterrap als Teil der 187 Strassenbande, hat sich mit Tream, dem selbsternannten "ersten Schlagerrapper Deutschlands", zusammengetan. Gemeinsam veröffentlichten sie die Single "Après Ski", die stilistisch eine ungewöhnliche Mischung aus Schlager und Rap präsentiert. Der Song, der gerade rechtzeitig zur Wintersaison erscheint, greift ein beliebtes Internet-Meme auf, was perfekt zu Gzuz' humorvoller Seite passt und aktuell für viel Gesprächsstoff sorgt, so raptastisch.de.

Die Single ist nur der jüngste Schritt in Gzuz' musikalischer Neuausrichtung. Bereits in den letzten Monaten experimentierte der 37-Jährige mit verschiedenen Genres, darunter Techno, House und Rock. Seine Stücke wie "Balla Balla" und "King of GerMMAny" zeigen seine Vielseitigkeit. Seine jüngeren Alben setzen zudem auf poppige, melodische Elemente und gehen damit deutlich über das hinaus, was man bislang von ihm kannte. Trotz dieser Experimente bleibt er seiner Gangsterrap-Wurzel in gewissen Teilen treu, was ihn zu einer der vielseitigsten Persönlichkeiten der deutschen Musikszene macht.

Abseits von Musik und Experimenten sind die vergangenen Jahre für den Rapper jedoch nicht ohne Konflikte geblieben. Gzuz erlangte auch abseits der Bühne immer wieder Aufmerksamkeit – oft durch Skandale und Eskapaden. Die Prime Video-Dokumentation "Gzuz – Licht & Schatten" gab kürzlich einen intimen Einblick in sein Leben. Besonders seine Frau Lisa teilte in Interviews emotionale Einblicke und sprach über die Herausforderungen, denen sie sich als Ehefrau des Künstlers stellen muss. Trotz aller Höhen und Tiefen bleibt Gzuz jedoch ein Künstler, der stets durch seine Exzentrik und seinen Willen zur Veränderung überrascht.

Instagram / gzuz187_official Gzuz im April 2023

Instagram / gzuz187_official Gzuz, Rapper

Instagram / lisaerdbeer Gzuz und seine Frau Lisa, Januar 2025

