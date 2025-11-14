Gzuz' Frau von Sex-Story aus Schule ihrer Tochter schockiert

Lisa, die Ehefrau des 187-Rappers Gzuz (37), sorgte mit einer Instagram-Story für Aufsehen. Die Mama von drei Kindern berichtete dort von schockierenden Vorfällen, die ihre elfjährige Tochter Malina aus der Schule erzählt hatte: "Ich bin teilweise so hardcore schockiert, was heutzutage in Schulen abgeht." Angeblich sollen Zehntklässler in einer Schule sexuellen Aktivitäten nachgegangen sein, die bis in die Nachbarklassenräume zu hören waren. In ihrer Ansprache fragte sie empört: "Wo ist die Schamgrenze?" Die Influencerin, deren Mann bereits im Knast war, zeigte sich entsetzt über das Verhalten und wandte sich an ihre Follower, um Rat zu erhalten, wie man mit solchen Geschichten umgehen sollte.

Lisas Stories stießen auf großes Interesse, und zahlreiche Menschen teilten daraufhin eigene Anekdoten mit ihr. Eine Nachricht sorgte dabei für besonderes Stirnrunzeln: Angeblich soll ein Drittklässler ein vibrierendes Sexspielzeug seiner Eltern als Spielzeug mit in die Schule gebracht haben: "Boah Leute, ich kriege nur die perversesten, ekligsten Geschichten hier zu hören", echauffierte sich die dreifache Mutter. In einer späteren Story bat Lisa schließlich darum, primär "lustige oder verrückte" Geschichten zu teilen, um zu verhindern, dass die Nachrichten zu schwerwiegend werden. "Ich will nicht 20 Horror-Storys posten, dann sind wir alle traurig und machen nur noch Homeschooling", erklärte sie.

Ihr Mann Gzuz, der als Sänger für seine oft provokanten Texte – auch in Kooperation mit Bonez MC (39) – bekannt ist, hat in der Vergangenheit keinen Hehl daraus gemacht, dass er nicht als Vorbild dienen möchte. In Gesprächen äußerte er, dass er in der Erziehung seiner Kinder eher auf die Stärken seiner Partnerin setzt. Trotz des turbulenten Lebenswandels des Rappers scheint die Familie Wert darauf zu legen, ihre Kinder zu schützen und ihnen Orientierung zu geben. Lisa, die Gzuz Anfang Mai 2022 standesamtlich in Hamburg geheiratet hat, hat sich in den sozialen Medien zu einer Fürsprecherin für ernste Themen entwickelt, wie ihre jüngste Diskussion über Schul-Tabus zeigt.

Anzeige Anzeige

Instagram / lisaerdbeer Gzuz und seine Frau Lisa, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / gzuz187_official Gzuz im April 2023

Anzeige Anzeige

Imago Gzuz und Bonez MC, Rapper