In der Kritik: Temptation-Marwin rechnet mit Zuschauern ab

Marwin Klute, bekannt aus der aktuellen Staffel von Temptation Island V.I.P., steht unter massiver Kritik. Vor allem seine Aussagen und Handlungen innerhalb der Show sorgen bei Zuschauern für Empörung. In den bisherigen Folgen wurde Marwin unter anderem gezeigt, wie er sich Lapdances von Verführerinnen gönnt und den Kleidungsstil seiner Freundin Melissa (29) als "billig" bezeichnete – er verglich sie sogar mit einer Hure. Auf einer Bootsparty ging er noch weiter und forderte Frauen auf, vor ihm auf die Knie zu gehen, während er Prosecco auf ihre Brüste spritzen wollte. Solches Verhalten wurde von den Zuschauern als übergriffig, eklig und äußerst respektlos eingeordnet – doch den Influencer lässt das kalt.

Im exklusiven Interview mit Promiflash verteidigte Marwin sein Auftreten entschieden. Er glaubt, dass die Deutschen Drama lieben und gerade das an solchen Formaten suchten. "Viele vergessen, dass TI VIP ein Unterhaltungsformat ist, aber erwarten gleichzeitig, dass alle sich benehmen. Ich habe halt nicht den Braven gespielt", kommentierte er die aktuelle Lage. Zudem äußerte er sich wenig beeindruckt von dem Hate der Zuschauer: "Mir geht’s super. Ich schlafe wie ein Baby. Manche sollten sich eher fragen, warum sie sich so über mein Verhalten aufregen, als wäre es deren Beziehung." Für ihn sei die Empörung vieler Zuschauer unverständlich, da sie sich seiner Ansicht nach selbst in ähnlichen Situationen nicht besser verhalten würden.

Bereits in der Vergangenheit sorgte der Reality-TV-Star für Aufsehen mit provokanten Aktionen. Seine Eskapaden bei "Temptation Island VIP" scheinen sich nahtlos in diese Reihe einzufügen. Besonders auffällig: Auf seinem Instagram-Account hatte er sich schon über die Kritik der Zuschauer lustig gemacht. Dort beschwerte er sich, dass die Verführerinnen einfach "keinen Spaß verstehen" würden. Für den Hobby-Sportler scheint das ganze Drama recht sinnlos zu sein. Solch provokatives Verhalten ist nicht ungewöhnlich für Marwin, der sich immer wieder als jemand inszeniert, der durch Grenzüberschreitungen und direkte Sprüche Aufmerksamkeit auf sich zieht. Es bleibt abzuwarten, ob er mit dieser Art weiterhin die Öffentlichkeit polarisieren wird.

Instagram / marwin.klute Marwin Klute, Reality-TV-Darsteller

Instagram / melissa.heitmann Melissa Heitmann und Marwin Klute, September 2024

RTL "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten Aleks, Wladi, Marwin, Laurenz und die Verführerinnen