Shakiras Sohn Milan (12) ist fast so groß wie die Sängerin

Glitzernder Auftritt in Los Angeles: Shakira (48) strahlte am Donnerstagabend beim Premieren-Event zu "Zootopia 2" – und hatte ihre beiden Söhne Milan und Sasha an ihrer Seite. Was sofort ins Auge stach: Milan wirkt inzwischen fast größer als seine Mutter und überragte die Sängerin auf dem roten Teppich beinahe, obwohl Shakira mit Plateauschuhen noch ein paar Zentimeter dazulegte. Die drei posierten gemeinsam vor den Kameras, lächelten gelöst und gaben den Fotografen das perfekte Familienbild. Anlass des Abends war nicht nur die Premiere im El Capitan Theatre, sondern auch Shakiras Beitrag zum Soundtrack: Die Musikerin steuert den Song "Zoo" zum neuen Animationsfilm bei.

Mode-Moment inklusive: Das Trio erschien im Partnerlook in sattem Lila von Stella McCartney (54). Shakira trug ein figurbetontes Turtleneck-Kleid mit langen Ärmeln und asymmetrischem, gerüschtem Saum, das ihre durchtrainierten Beine betonte. Milan und Sasha setzten auf passende, lilafarbene Anzüge mit weißen Hemden, lavendelfarbenen Fliegen und weißen Sneakern – ein abgestimmter Familienauftritt, der die Mode-Fans jubeln ließ. Für Shakira war der Weg zur Premiere diesmal kurz: Nach der Trennung von Gerard Piqué (38) 2022 zog sie mit ihren Kindern von Barcelona nach Miami. Im April 2023 machte sie den Neustart öffentlich und schrieb auf Instagram: "Heute beginnen wir ein neues Kapitel."

Hinter den Kameras zeigt sich, wie eng die drei miteinander sind. Die Sängerin wurde in den vergangenen Monaten immer wieder mit Milan und Sasha bei Konzerten, Sportveranstaltungen und Roten-Teppich-Terminen gesehen. Bei den Grammys umarmten die Brüder ihre Mutter fest, nachdem ihr Name aufgerufen wurde, und schickten ihr später vom Platz aus Luftküsse – ein kleiner, rührender Familienmoment, der in den sozialen Medien für viele Herzen sorgte. Shakira hält den Kontakt zu ihren Fans gern persönlich, bedankt sich häufig für Unterstützung und spricht in Posts darüber, wie wichtig ihr Stabilität, Meeresnähe und Familie sind.

Imago Shakira mit Milan Piqué Mebarak und Sasha Piqué Mebarak bei der Weltpremiere von "Zootopia 2", 2025

Getty Images Shakira im Mai 2025

Getty Images Shakira bei der Met Gala 2024