Wie eine große Schwester: Shakira ist eine coole Mutter

Shakira schwärmt auf dem Roten Teppich über ihre besondere Beziehung zu ihren beiden Söhnen aus der geschiedenen Ehe mit Ex-Fußballer Gerard Piqué (38). Die 48-jährige Sängerin bezeichnet sich selbst als "verspielte" Mutter. Dem Hello Magazine erklärte sie, dass Milan und Sasha sie oft als ältere Schwester anstatt als traditionelle Mutter ansehen. Beim Promoten ihres neuen Films "Zootopia 2", in dem Shakira erneut der Figur Gazelle ihre Stimme leiht, verriet sie, wie sehr sie Disney-Filme und das Spielen mit ihren Kindern genießt.

Für "Zootopia 2" stand Shakira nicht nur im Studio, sondern auch kreativ hinter Gazelle – vom ersten Film bis zum Sequel hatte sie Einfluss auf das Styling der Pop-Diva im Animations-Universum. Ihre Söhne bekamen derweil einen Gastauftritt: Die beiden nahmen ein paar Zeilen für die jüngeren Brüder von Judy Hopps auf, die im Original von Ginnifer Goodwin (47) gesprochen wird. Am Premierenabend legte die Familie den gemeinsamen Auftritt in Lila hin – passend zur farbenfrohen Disney-Welt. Dass Milan und Sasha sich vor dem Mikro wohlfühlen, zeigte sich auch beim Dreh: "Es war für mich eine Offenbarung, zu sehen, wie locker und überhaupt nicht schüchtern sie waren, als sie Regieanweisungen erhielten und an dem Film mitwirkten. Ich dachte nur: 'Wow!'", so die Sängerin.

Neben ihrer Arbeit für Disney ist Shakira derzeit auf Welttournee mit der "Las Mujeres Ya No Lloran"-Tour. Besonders emotional wird es, wenn während einer Ballade Videos ihrer Kinder gezeigt werden. Den Song schrieb sie nach der Trennung von Gerard als Versprechen an Milan und Sasha, immer stark für sie zu bleiben. "Sie bedeuten mir einfach alles. Sie sind mein Antrieb und der Grund, warum ich lebe. Sie jeden Abend auf der Bühne zu haben, ist einfach ein ganz besonderer Moment", sagte sie in einem Interview mit der BBC.

Anzeige Anzeige

Getty Images Shakira bei der Release-Party ihres Albums "Las Mujeres Ya No Lloran"

Anzeige Anzeige

Imago Shakira mit Milan Piqué Mebarak und Sasha Piqué Mebarak bei der Weltpremiere von "Zootopia 2", 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Shakira, Musikerin