Trotz Tournee-Chaos: Shakira erhält wichtige Auszeichnung

Shakira (48) hat einen bedeutenden Meilenstein in ihrer Karriere erreicht: Die Sängerin wurde von Billboard mit dem Titel "Global Touring Icon" ausgezeichnet. Die Ehrung findet im Rahmen ihrer aktuellen Welttournee statt, die seit Februar läuft und im nächsten Monat in Buenos Aires enden soll. Mit 82 geplanten Shows und beeindruckenden Einnahmen von 327,4 Millionen Dollar (umgerechnet 284.893.839 Euro) ist ihre Tournee die erfolgreichste, die jemals von einer Latin-Künstlerin durchgeführt wurde - das berichtet das Magazin Mirror. Den Award feierte die "Hips Don’t Lie"-Interpretin zusammen mit ihrem Tourmanager Marty Hom und dem gesamten Team. "Das ist unglaublich, ich möchte diesen Moment mit euch allen teilen", sagte sie, als sie die Trophäe in den Händen hielt.

Die Tour der Künstlerin, die im vergangenen Jahr ihr zwölftes Studioalbum "Las Mujeres Ya No Lloran" veröffentlicht hat, war jedoch nicht frei von Herausforderungen. Ein heftiger Regenschauer in Mexiko sorgte im September dafür, dass Shakiras Garderobe überflutet wurde und das Konzert erst mit drei Stunden Verspätung starten konnte. Bereits zuvor hatte sie im Februar zwei Konzerte absagen müssen, darunter eins in Medellín, Kolumbien, das wegen eines Dachschadens als unsicher eingestuft wurde. Ein weiterer Zwischenfall ereignete sich in Montreal, Kanada, wo Shakira auf der Bühne stürzte, diesen Moment jedoch mit Humor nahm: "Niemand ist vor Stürzen sicher!" scherzte sie nach dem Vorfall.

Die Sängerin, die in ihrem Heimatland Kolumbien als Nationalheldin gefeiert wird, betonte bei der Preisverleihung die Bedeutung ihrer treuen Fangemeinde und der lateinamerikanischen Community. "Ihr lasst mich so fühlen, als würde ich meine Karriere erst beginnen", erklärte sie. Ihre Fans revanchierten sich mit Lobeshymnen, und viele hoben hervor, wie stolz sie auf Shakiras Erfolge seien. Neben ihrer künstlerischen Arbeit ist die private Seite der Musikerin ebenfalls häufig Gesprächsthema, doch bei ihrer Tournee beweist sie einmal mehr, dass ihre Hingabe und ihre harte Arbeit dafür sorgen, dass trotz aller Herausforderungen die Show immer weitergeht.

Getty Images Shakira, Sängerin

Getty Images Shakira beim Auftakt ihrer Welttournee in Rio de Janeiro, Februar 2025

Getty Images Shakira bei ihrer Welttournee 2025 in Rio de Janeiro