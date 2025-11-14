So denkt Silva über Sommerhaus-Sieg von Edda Pilz und Micha

Im Finale von Das Sommerhaus der Stars triumphierten Edda Pilz (24) und Micha Klotz (27) und sicherten sich den begehrten Sieg. Für Silva Gonzalez (46), der gemeinsam mit seiner Partnerin Stefanie Schanzleh (37) antrat, reichte es am Ende nicht für den ersten Platz – doch der Musiker zeigt sich als fairer Verlierer. In einem Instagram-Post beweist er Größe und gratuliert dem Gewinnerpaar öffentlich. "Na ja, ein Sieger hat es immer verdient. Egal wie, der Zweck heiligt die Mittel, sagt man ja so schön. Das muss man sportlich sehen, die haben es sich verdient, die haben da auch lange durchgehalten. Und deswegen auch Gratulation an Micha und Edda. Das muss man so anerkennen", erklärt er.

Trotz der Niederlage im Wettbewerb sieht sich der Hot-Banditoz-Star als Gewinner. In seiner Story betont er die positiven Entwicklungen, die er und Stefanie aus ihrer Teilnahme mitgenommen haben: "Leute, wir haben, sage ich mal, viel Publikum gewonnen. Das ist für uns der Sieg." Besonders hebt er hervor, wie das Format ihre Beziehung gestärkt habe. "Stefanie und ich haben auch zwischenmenschlich wieder sehr viel gelernt. Die Grauzonen in einer Beziehung, wie wir auf extreme Situationen reagieren, wie wir zusammenhalten, an einem Strang ziehen... Das ist mir am Ende viel, viel wichtiger." Auch mit Blick auf die Zuschauer zeigt sich Silva optimistisch – er glaubt, dass sie die Herzen vieler Fans gewinnen konnten.

Doch auch abseits des Finales sorgte "Das Sommerhaus der Stars" für Schlagzeilen. Ein heftiger Streit zwischen Silva und Dennis Lodi hatte sich nach der Ausstrahlung weiter zugespitzt. Der 46-Jährige beleidigte Dennis öffentlich in den sozialen Medien und löste damit einen handfesten Konflikt aus. Der Partner von Tara Tabitha (32) reagierte prompt und schaltete einen Anwalt ein: "Ich habe damals rechtliche Schritte über meinen Anwalt eingeleitet", erklärte er auf Instagram. Schließlich legte Silva eine unterschriebene Unterlassungserklärung vor und übernahm alle Anwaltskosten. Für Dennis war die Sache damit erledigt – vorausgesetzt, es kommt zu keinen weiteren Angriffen.

Anzeige Anzeige

RTL Silva Gonzalez bei "Das Sommerhaus der Stars" 2025

Anzeige Anzeige

RTL Micha Klotz und Edda Pilz im "Sommerhaus der Stars" 2025

Anzeige Anzeige

RTL Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2025