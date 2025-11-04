Nach Sommerhaus-Eklat: Dennis geht rechtlich gegen Silva vor

Zwischen Dennis Lodi und Silva Gonzalez (46) ist der Konflikt nach ihrer Zeit im Sommerhaus der Stars weiter eskaliert. Der "Hot Banditoz"-Star hatte seinen ehemaligen Mitstreiter in sozialen Netzwerken öffentlich beleidigt und verbal angegriffen. Nun hat der Freund von Tara Tabitha (32) auf Instagram bekannt gegeben, dass er sich erfolgreich gegen die Anfeindungen gewehrt hat: "Ich habe damals rechtliche Schritte über meinen Anwalt eingeleitet", erklärte der Realitystar in seiner Story. Das Ergebnis: Der dreifache Vater hat eine unterschriebene Unterlassungserklärung vorgelegt und sämtliche Anwaltskosten übernommen. Damit sei die Angelegenheit für Dennis abgeschlossen – unter der Voraussetzung, dass es zu keinen weiteren Angriffen kommt.

Der Rechtsstreit war die Konsequenz aus einer anhaltenden Fehde, die auch nach den gemeinsamen Dreharbeiten nicht beendet war. Silva hatte in den sozialen Medien mit beleidigenden Aussagen gegen den ehemaligen The 50-Kandidaten nachgelegt, was für viel Aufmerksamkeit sorgte. "Der Dennis heult rum wie ein kleiner Hund. Er ist eine kleine Schw*chtel", pöbelte der Sänger. Damit nicht genug: Er wurde auch als "H*rensohn" bezeichnet, weil er angeblich Silvas Ehefrau beleidigt hatte. Auffällig: Während seines Ausrasters wirkte der 46-Jährige lallend und rauchte in einem geschlossenen Raum.

Nach dem Eklat im Netz hatte sich Silva zwar bereits öffentlich entschuldigt, doch habe Dennis die rechtlichen Schritte auch eingeleitet, um ein Zeichen für Gerechtigkeit und Toleranz zu setzen. In einem gemeinsamen Instagram-Video mit seiner Frau Stefanie, die sich gleich zu Beginn von den beleidigenden Aussagen distanzierte, übernahm der Musiker Verantwortung für sein Verhalten. "Das war echt beschissen von mir, ich habe mich von den Emotionen leiten lassen, habe sehr viel Alkohol getrunken. Und in diesem Suffkopf habe ich dann leider so eine Scheiße von mir gegeben. Dafür möchte ich mich noch mal entschuldigen", sagte er sichtlich betroffen und versprach, an sich zu arbeiten.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Collage: "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten Dennis Lodi und Silva Gonzalez, 2025.

Anzeige Anzeige

Instagram / taratabitha Dennis Lodi und Tara Tabitha, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / stefanieschanzleh Stefanie Schanzleh und Silva Gonzalez