Freundschafts-Aus von Theresia & Sam: Das sagt Stefan dazu

Zwischen Theresia Fischer (33) und Sam Dylan (34) herrscht Eiszeit. Die einstigen Freunde haben ihre Verbindung spätestens vergangenes Jahr im Sommerhaus der Stars endgültig gekappt. Der Entertainer sieht die Schuld für das Zerwürfnis bei Theresias Partner Stefan Kleiser – aber dieser lässt sich das nicht einfach so gefallen. Bei der Premiere von "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" erklärt der ehemalige Zahnarzt gegenüber Promiflash, dass Sams Verhalten "einfach billig" sei: "Das sozusagen auf mich abzuwälzen – das ist einfach billig. Der Sam ist für mich einfach eine billige Klamotte."

Eine echte Freundschaft zwischen Sam und Theresia scheint es Stefan zufolge wohl auch gar nicht gegeben zu haben, denn der frühere Prince Charming-Teilnehmer handle wohl nur rein pragmatisch, zu seinem eigenen Vorteil. "Es ist so das Grundgefühl. Sam ist zu allen Leuten nett, von denen er profitieren kann. Man nennt es Pragmatismus. Das ist eigentlich niemals echte Freundschaft", gibt Stefan zu verstehen. Außerdem ist er der Meinung, dass Sam "im wahren Leben nicht viele echte Freunde habe" – woran das liege, könne aber in erster Linie nur er selbst wissen.

Noch vor wenigen Jahren war die Freundschaft zwischen Sam und der ehemaligen Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin ein fester Bestandteil ihres Alltags. Während ihrer gemeinsamen Zeit in der Reality-Show schien die Verbindung unerschütterlich. Doch der Einzug von Stefan in Theresias Leben stellte diese auf eine harte Probe. Sam äußerte mehrfach öffentlich seinen Unmut über den Reality-TV-Newcomer und behauptete, der Einfluss von Stefan habe die Dynamik der Freundschaft von Grund auf verändert. "Ich hoffe, eines Tages wird sie erkennen, was für ein Mensch er ist", hoffte Sam damals beim großen Sommerhaus-Wiedersehen.

Imago Stefan Kleiser bei der Premiere von "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown"

Imago Sam Dylan bei der Premiere von "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown"

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer und Stefan Kleiser, Liebespaar