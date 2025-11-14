Diese Anforderungen hat Kate Merlan an zukünftigen Traummann

Kate Merlan (38) ist momentan Single, aber an potenzielle zukünftige Partner hat sie klare Vorstellungen. Im Rahmen der Premiere des Reality-Formats "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" sprach die Reality-TV-Darstellerin im Interview mit Promiflash darüber, welche Eigenschaften ihr Wunschmann mitbringen sollte. "Für mich muss ein Mann auf jeden Fall wild sein. Ich mag so dieses Feurige. Der muss frech sein. Und der darf nicht langweilig sein", erklärte Kate. Besonders wichtig sei ihr aber, dass er eine eigene Persönlichkeit besitzt und nicht "famegeil" ist.

Die 38-Jährige betonte weiter, dass ihr künftiger Partner idealerweise bereits beruflich erfolgreich sein sollte und ein eigenes Standbein im Leben haben müsse. So sei es ihr ein Anliegen, dass sie sich sicher fühlen kann, dass ihr Gegenüber nicht wegen ihrer Bekanntheit an ihrer Seite stehen möchte. "Ich habe halt einfach keinen Bock auf so Fame Hunter", machte sie deutlich. Der Traummann der TV-Darstellerin könnte sogar selbst aus der Öffentlichkeit kommen, solange er unabhängig von ihrem Ruhm agiert. "Er kann sogar bekannter sein als ich. Habe ich auch kein Problem mit. Ich bin ja eine selbstbewusste Person", fügte sie hinzu.

Die brünette Schönheit hat in der Vergangenheit bereits mehrfach Einblicke in ihr turbulentes Liebesleben gewährt. Bevor sie jetzt wieder auf Partnersuche ging, war Kate in Beziehungen, die oft mediale Aufmerksamkeit auf sich zogen. Vor allem ihre Blitz-Ehe mit Jakub Jarecki (30) sorgte dabei für Schlagzeilen. Die TV-Bekanntheit und der Fußballer machten ihre Beziehung Ende 2020 offiziell – im November 2021 traten sie nach einer erfolgreichen gemeinsamen Zeit bei Temptation Island V.I.P. vor den Traualtar. Das Eheglück war aber nicht von langer Dauer: Nicht mal ein Jahr später, im August 2022, gaben sie ihre Trennung bekannt.

Imago Kate Merlan bei der Premiere von "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" im Festsaal Kreuzberg, November 2025

Instagram / katemerlan Kate Merlan in Thailand, März 2025

Panama Pictures / ActionPress Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki im Mai 2024