Ungewöhnlich: Das war Kate Merlans teuerster Beauty-Eingriff

Kate Merlan (38) hat schon ein paar Beauty-Eingriffe hinter sich. Zu Gast im "Truth or Trash"-Podcast kommen sie und Gastgeberin Lina Westphal auf das Thema zu sprechen, als die Reality-TV-Berühmtheit Bilder von sich von vor ein paar Jahren zeigt. Auf einem der Schnappschüsse kann Lina ihre Gegenüber aber kaum wiedererkennen. "Kannst du mal sehen, was die Schönheitschirurgen gemacht haben in den letzten Jahren", scherzt Kate. Doch das war "eigentlich gar nicht so viel", meint sie und zählt auf: "Einfach nur ein bisschen Filler im Gesicht, eine Augenlidstraffung, meine Nase und ein bisschen die Lippen und mein Kinn." Ihre Wangen seien jedoch noch wie vorher, ganz natürlich.

Doch das war noch gar nicht alles. Auf Linas Nachfrage nach der teuersten OP offenbart die einstige Das Sommerhaus der Stars-Bewohnerin einen ungewöhnlicheren Eingriff: "Meine Füße. Ich habe ja meine Zehen verkürzen lassen." Früher seien ihre zweiten und dritten Zehen über dem großen Zeh gestanden. "Und dann habe ich mir die absägen lassen. Also da wurden die Zehenköpfe abgesägt, dann wurde aus dem mittleren Zeh ein Stück rausgeholt und dann wurde der Kopf wieder draufgeschraubt", weiht sie Lina ein. Nun stehen alle Zehen in einer Reihe – sie habe nun wahre "Designerfüße", freut sie sich. Der Eingriff ist mittlerweile einige Jahre her, doch sie könne sich noch an die Schmerzen erinnern. Den Preis für die Zehen-Aufhübschung verrät sie allerdings nicht.

Neben dem Beauty-Thema kommen Lina und Kate auch auf ihr Liebesleben zu sprechen. So erzählt die frühere Kampf der Realitystars-Teilnehmerin unter anderem, dass sie aktuell Single ist – zwar nach wie vor verheiratet, aber nicht vergeben. Verheiratet ist sie noch mit ihrem Ex-Partner Jakub Jarecki (30). Und eine Scheidung steht auch nicht im Raum, dafür sei aktuell keine Zeit. Das scheint auch nicht weiter problematisch, denn wie Kate weiter verrät, verstehen sich die Verflossenen momentan gut – und ein Comeback schließt sie auch noch nicht hundertprozentig aus: "Sag niemals nie."

Anzeige Anzeige

Imago Kate Merlan bei der Premiere von "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown"

Anzeige Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Reality-TV-Bekanntheit, im April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Jarecki