Endlich: "Bachelors"-Leonie zieht mit Sohn in neue Wohnung

Leonie, bekannt aus der Reality-TV-Show Die Bachelors, hat nun endlich eine Wohnung für sich und ihren kleinen Sohn gefunden. Die Neu-Mama, die kürzlich von Irland zurück nach Deutschland gezogen ist, teilte die freudige Nachricht jetzt auf Instagram. In einem Video zeigt sie sich strahlend in ihrem neuen Zuhause und schreibt: "Seit Juni suche ich nach einer Wohnung für meinen kleinen Sohn und mich." Ihre Suche war offenbar alles andere als einfach, doch am Ende hat sich die Mühe ausgezahlt.

Die Reality-TV-Darstellerin beschreibt in ihrem Post die Herausforderungen, denen sie sich stellen musste. Häufig bevorzugten Vermieter andere Interessenten, sie erhielt Absagen oder bekam nicht einmal eine kurze Rückmeldung. Leonie verriet in ihrer Instagram-Story, dass sie oft zu hören bekam, Vermieter würden Einzelpersonen, Paare oder Wohngemeinschaften einer jungen Frau mit Kind vorziehen. "Das Gefühl, nicht erwünscht zu sein, machte sich breit", schreibt Leonie.

Für die junge Mutter bedeutet die neue Wohnung offenbar weit mehr als nur ein Dach über dem Kopf. Sie möchte für ihren Sohn ein liebevoll gestaltetes Zuhause schaffen und bis Weihnachten alles gemütlich eingerichtet haben: "Jetzt geht's darum, aus der Wohnung ein Zuhause zu machen", verrät Leonie. Damit setzt sie jetzt ein persönliches Kapitel fort, das sie seit der Geburt ihres Sohnes offen dokumentiert. Fans können also gespannt sein, wie es für das Mutter-Sohn-Duo weitergeht.

Anzeige Anzeige

Instagram / leonie.magx Leonie mit ihrem Sohn 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / leonie.magx "Die Bachelors"-Leonie, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / leonie.magx Leonie mit ihrem kleinen Sohn

Anzeige