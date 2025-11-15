Fans rätseln: Jimi Blue macht geheimnisvolle Ankündigung

Jimi Blue Ochsenknecht (33) sorgt mit einer rätselhaften Ankündigung für Gesprächsstoff. In einem kurzen Clip sitzt der Schauspieler an einem Tisch, setzt seine Unterschrift unter einen Vertrag und spricht dann selbstbewusst in die Kamera: "Ab jetzt werden keine roten Zahlen mehr geschrieben." Anschließend greift er zu einem Geldkoffer und verschwindet aus dem Bild. Begleitet wird der Teaser auf Instagram von dem Hinweis auf ein "neues Kapitel", das am 18. November offiziell enthüllt werden soll.

Worum genau es bei seiner großen Enthüllung geht, verrät Jimi natürlich nicht. Die Kommentarspalte des Posts ist daher mittlerweile mit Vermutungen gefüllt. Ein User fragt nach, ob er am Dschungelcamp teilnehmen wird – doch Jimi antwortet knapp und deutlich: "Nein." Ein anderer kommentiert: "Eigene Kollektion? Kinofilm? Netflix? Wilde Kerle?" Ein Fan scheint eine Ahnung zu haben. "In der Überschrift steht irgendwas mit 'Lidl Black Week'", stellt er fest und mutmaßt, Jimi könne mit dem Discounter zusammenarbeiten.

Jimi Blue, der bereits früh in seiner Karriere als leidenschaftlicher Kicker Leon in der beliebten Filmreihe "Die Wilden Kerle" Erfolge feierte, hat über die vergangenen Jahre hinweg eher abseits der Leinwand auf sich aufmerksam gemacht. Im Sommer landete er schließlich wegen einer geprellten Hotelrechnung in Untersuchungshaft. Nun startet er in Sachen Image einen neuen Versuch und bringt schon in wenigen Tagen seine eigene Reality-TV-Show "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" mit seiner Ex Yeliz Koc (32) und der gemeinsamen Tochter Snow Elanie (4) raus.

Imago Jimi Blue Ochsenknecht auf Interviewtour zur SKY-Serie "Diese Ochsenknechts" Staffel 4

Imago Jimi Blue Ochsenknecht beim Deutschen Filmpreis 2024

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, September 2025