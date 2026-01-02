Reiseverbot für Juna: So plant Anne Wünsche Auswanderung

Anne Wünsche (34) will dieses Jahr in die Schweiz auswandern. Ihre mittlere Tochter Juna unterliegt aktuell aber noch einem Ausreiseverbot. Da fragen sich nun viele Fans, wie die Influencerin trotz dessen ins Ausland ziehen will. Auf diese Fragen hat Anne in einem Q&A bei Instagram eine Antwort. "Sie darf aktuell nicht mal das Land verlassen. Aber ich habe kein Interesse an weiteren Machtspielchen, das machen wir schon zu lange mit", erklärt sie bestimmt. Wo genau in der Schweiz sie sich niederlassen will, verrät Anne noch nicht, aber sie ist überzeugt, eine gute Lösung gefunden zu haben. Juna solle ihren Papa weiterhin regelmäßig sehen: "Ich komme alleine für jegliche Kosten auf, die dadurch zustande kommen. Ich habe mich extra für einen Ort entschieden, der das alles möglich macht. Kurze Flugzeiten, sogar mit Zug oder Auto erreichbar, sicherer als Deutschland und näher an Mallorca als jetzt."

Junas Ausreiseverbot ist auf einen langwierigen Streit zwischen Anne und ihrem Ex Henning Merten (35) zurückzuführen. Aktuell soll die Auseinandersetzung vor Gericht geklärt werden. Details dazu darf die 34-Jährige nicht preisgeben, aber sie betonte schon mehrfach, wie sehr ihr Familienfrieden dadurch belastet sei. Im Januar wird der Prozess fortgesetzt und nun muss auch Juna befragt werden – sehr zu Annes Missfallen. "Es gab noch kein Urteil. Im Januar wird Juna befragt, was ich persönlich nicht so schön finde. Aber leider notwendig", erzählte sie im Netz. Aus ihrer Sicht sei es einfach nur schade, dass der "Papa die Mama vor Gericht zerrt" und das Kind darunter leiden müsse.

Angefangen hatte alles im November, als Anne Post vom Anwalt bekam. Ihrer Community erzählte sie, sie habe einen gelben Brief von ihrem Ex bekommen. Einen Namen nannte sie zwar nicht, da es sich um Juna handelt, kann es sich aber nur um ihren Vater Henning handeln. Auf ihrem WhatsApp-Channel sprach die dreifache Mutter auch ihre Vermutung über die Gründe für den Brief aus: "Es war die unbegründete Angst, ich würde Hals über Kopf nach Dubai abhauen [oder] auswandern... Was ja totaler Quatsch ist. Ich kann und will nicht einfach nach Dubai abhauen. Statt zu reden, gab es halt erstmal einen gelben Brief mit einem Reiseverbot für Juna..." Es sei zudem nie ihre Absicht gewesen, Vater und Tochter zu trennen.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihre Töchter, Januar 2025

Instagram / henningmerten Henning Merten im August 2024