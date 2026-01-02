Vergebener "Make Love, Fake Love"-David reagiert auf Hate

David sorgt bei Make Love, Fake Love für Aufregung, denn wie jetzt bekannt wurde, ist der vermeintliche Traummann in Wahrheit vergeben. Während er in der Sendung vorgibt, als Single um das Herz von Elena Miras (33) zu kämpfen, sitzt seine Freundin Christina M. in einer separaten Villa und beobachtet das Geschehen. Das bringt ihm aktuell viele negative Kommentare in den sozialen Medien ein, weshalb sich David nun mit einem Statement bei Instagram zu Wort meldet: "Ich distanziere mich ausdrücklich von Aussagen und Kommentaren, in denen Menschen, die gerade bewusst getäuscht werden, von anderen als dumm bezeichnet oder auf gehässige Art und Weise abgewertet werden. Das entspricht weder meiner Art noch den Werten, die ich lebe und nach außen tragen möchte. Respekt, Empathie und ein harmonisches Miteinander sind mir mehr als wichtig."

Gleichzeitig ruft er zu Gelassenheit auf: "Natürlich gehe ich hier auf Instagram auch mit Humor an bestimmte Situationen heran, verliere jedoch nie den Respekt vor den Menschen und würde mich ihnen gegenüber niemals abfällig äußern. Bitte vergesst bei aller Emotionalität nicht, dass es sich bei dieser Show um ein Spiel handelt." Er habe "eine Rolle eingenommen" und diese so verkörpert, als wäre er tatsächlich Single. Innerhalb dieses Rahmens seien seine Worte und Gesten ehrlich gemeint gewesen. Dennoch gibt er zu: "Bei einer Sache habe ich allerdings doch geflunkert: Ich bin nicht der Typ, der jeden Morgen Frühstück macht. Ich bleibe gerne mal länger liegen."

Abseits der aktuellen Aufregung ist David für Elena längst zu einer Schlüsselfigur in der Villa geworden. Die Influencerin lobt seine offene, zugewandte Art und schenkt ihm viel Vertrauen, während Christina in der Partnerinnen-Villa jede Umarmung und jedes Gespräch verfolgt. Die Freundin des Kandidaten zeigte sich zuletzt eher stolz als eifersüchtig und freute sich, dass ihr Partner bei der Schweizerin so gut ankommt. Damit entsteht ein Dreieck, in dem starke Emotionen, Hoffnungen und Loyalitäten aufeinandertreffen. Elena öffnet sich vor den Kameras immer wieder über ihre Vorstellungen von einer ernsthaften Beziehung, während David zwischen seinem Auftritt als "Single auf der Suche" und seiner realen Partnerschaft mit Christina pendelt.

RTL / Jörn Strojny "Make Love, Fake Love"-Kandidat David, 2025

RTL Elena Miras mit David bei "Make Love, Fake Love"

RTL "Make Love, Fake Love"-Lady Elena Miras, 2025